Ласнамяэ отметит День Таллинна игрой по ориентированию

«Чтобы отметить День Таллинна, мы организовали игру по ориентированию, в ходе которой все желающие смогут проверить свои исторические знания и прогуляться по Ласнамяэ. Игра по ориентированию – это часть инициативы проекта «Музея Ласнамяэ», которая знакомит с разнообразной историей района и побуждает жителей Ласнамяэ интересоваться прошлым своего места проживания», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

С 8 по 17 мая каждый день на странице управы Ласнамяэ в Facebook будут публиковаться исторические фотографии различных мест района. Участник должен угадать, где был сделан снимок, найти это место и сфотографировать этот вид сейчас. Фотографию необходимо разместить в комментариях под историческим фото того же места. Среди тех, кто найдет все места правильно будут разыграны призы.