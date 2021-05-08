Ласнамяэ отметит День Таллинна игрой по ориентированию
Через неделю, по случаю отмечаемого 15 мая Дня Таллинна управа Ласнамяэ предлагает всем желающим принять участие в увлекательной игре по ориентированию на открытом воздухе и бесконтактно.
Через неделю, по случаю отмечаемого 15 мая Дня Таллинна управа Ласнамяэ предлагает всем желающим принять участие в увлекательной игре по ориентированию на открытом воздухе и бесконтактно.
«Чтобы отметить День Таллинна, мы организовали игру по ориентированию, в ходе которой все желающие смогут проверить свои исторические знания и прогуляться по Ласнамяэ. Игра по ориентированию – это часть инициативы проекта «Музея Ласнамяэ», которая знакомит с разнообразной историей района и побуждает жителей Ласнамяэ интересоваться прошлым своего места проживания», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
С 8 по 17 мая каждый день на странице управы Ласнамяэ в Facebook будут публиковаться исторические фотографии различных мест района. Участник должен угадать, где был сделан снимок, найти это место и сфотографировать этот вид сейчас. Фотографию необходимо разместить в комментариях под историческим фото того же места. Среди тех, кто найдет все места правильно будут разыграны призы.
«Поиск видов, которые когда-то существовали, но значительно изменились, – это хороший повод исследовать свой родной район пешком или на велосипеде. Даже после снятия ограничений мы должны избегать излишних контактов, поэтому я приглашаю вас участвовать в игре в одиночку или с вместе с вашей семьей», – подчеркнул Свет.