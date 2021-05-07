Фото ⟩ Настоящее богемное гнездышко! В Тарту продается интересная квартира

Трехкомнатная квартира площадью 68,3 м2 в тартуском районе Карлова отличается очень удобной планировкой и современным интерьером.

Трехкомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

В квартире есть кухня-гостиная, спальня, кабинет и просторный санузел. По данным Строительного регистра квартира двухкомнатная, так как площадь третьей комнатки с мансардным окном меньше восьми квадратных метров. Тем не менее собственники оборудовали в этом помещении настоящий кабинет.

Трехкомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

Основными источниками тепла в квартире являются печь и воздушно-тепловой насос. В комнатах также установлены радиаторы, а в ванной - полы с элекроподогревом. Помимо этого, на кухне есть дровяная печь, теплая стенка которой обогревает ванную.

Трехкомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE