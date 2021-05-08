День Таллинна: парад уборочной техники, посадка растений и концерты

По словам мэра Михаила Кылварта, в этом году нам всем пришлось столкнуться со сложностями, однако многим это дало возможность осмотреться и задуматься о том, что у нас есть.

«Я уверен, что за этот год мы узнали много нового – как о себе, так и об окружающем нас мире, - сказал Михаил Кылварт. – Мы гораздо лучше познакомились с родным городом, обнаружили неизведанные места и почувствовали себя настоящими таллиннцами, - сказал мэр. – Такая же идея – ценить историю города и статус горожанина – и у Дня Таллинна, который мы впервые отметили 20 лет назад. За последний год мы вновь получили подтверждение тому, что главная ценность нашего города – его жители. Проявляя поддержку и заботу друг о друге в трудное время, мы помогаем сохранить свой город для следующих поколений».

В День Таллинна, 15 мая, с Рейди-теэ стартует парад уборочной техники, которым одновременно завершится городской месяц благоустройства. Параллельно на Рейди-теэ откроется фотостена, на фоне которой смогут сфотографироваться жители Таллинна и гости столицы.

В полдень город буквально затопит цветами, поскольку при непосредственном участии горожан на клумбы будущего Путукавяйл, а также на клумбы по адресу Палдиское шоссе, 48 и прибрежной зоны Пирита будут высажены 4020 растений, привлекающих насекомых-опылителей. Еще 1530 многолетних растений появятся на зеленой разделительной полосе Палдиского шоссе и на мосту Палласти. В результате будет создана красивая цветочная картина, которая призвана поддержать видовое разнообразие в столице, и тем самым – цели экологических изменений в Таллинне. В парке Койду будут приведены в порядок клумбы и добавлены кустарники и многолетние растения. Коллективное высаживание цветов будет организовано в каждом районе города.

Приятные впечатления в День Таллинна подарит и «балконный» концерт перед Таллиннским горсобранием, который состоится в полдень. В концерте примут участие Тыну Йыэсаар (виолончель) и Мелисса Йыэсаар (скрипка). 40-минутным концертом для прохожих можно будет насладиться, соблюдая действующие ограничения.

Концерт в честь Дня Таллинна «Тишина. Жизнь. Сердечное признание» посвящен ожиданию – чтобы можно было бы вновь увидеть на улочках Старого города множество людей, как местных, так и гостей. Виртуальный концерт можно будет посмотреть 15 мая, в 14.00, на страничке www.filharmoonia.ee.