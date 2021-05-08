Коронавирус выявлен еще у 348 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4876 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 348, то есть 7,1% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4876 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 348, то есть 7,1% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 136 человек. В Харьюмаа 99 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 63, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа и Вильяндимаа— по 24, в Ляэне-Вирумаа и Пыльвамаа — по 9 новых случаев заболевания. В Валгамаа зарегистрировано 8 новых случаев, на Сааремаа - 7, в Ярвамаа — 6, в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Рапламаа — по пять. На Хийумаа заражений не выявлено. В случае 9 положительных результатов теста место жительства больных в регистре народонаселения не было указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 354 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,9% от общего количества сделанных тестов.
За последние сутки скончался один человек, больной коронавирусом - 74-летний мужчина. Всего с начала пандемии от коронавируса в Эстонии умерло 1195 человек.
Всего за сутки в больницах было открыто 18 новых случаев COVID-19, 290 пациентов нуждаются в стационарном лечении
По состоянию на утро 8 мая в больницах находится 290 пациентов с COVID-19, из которых 44 нуждаются в интенсивной терапии, из них 33 находятся на контролируемом дыхании.
В больницах было открыто 18 новых случаев заболевания COVID-19. 22 человека были отправлены домой, два человека были переведены в COVID-отделение другой больницы, и 17 человек были переведены в другое отделение, не связанное с COVID-19.
В стационерном лечении нуждались 7% от общего числа пациентов. Средний возраст пациентов в больнице составляет 67 лет, и 213 (73%) всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.
На сегодняшний день в больницах завершено 7309 случаев COVID-19 у 7036 человек.
По состоянию на 8 мая выздоровело 115 699 человек. Из них в отношении 75 860 человек (65,6%) больничные дела были прекращены, 39 839 человек (34,4%) получили положительный результат теста более 28 дней назад, и не находятся в больнице, то есть ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии весной 2020 года возможностей обнаружения коронавируса было проведено более 1 323 778 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 124 901 первичных положительных теста.
В течение дня было введено 13 789 доз вакцины
В течение дня было введено 13 789 доз вакцины, всего вакцинировано 369 157 человек, из которых 155 022 прошли полный курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 62%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.
В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше
С 3 мая на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.
В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.
По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 740 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.
Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию через интернет можно во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 275 116 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6702 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 129.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Показатели заражения коронавирусом начали снижаться, также уменьшается количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении. Однако уровень заражаемости коронавирусной инфекцией по-прежнему очень высок. Именно поэтому все мы должны приложить усилия, чтобы ситуация продолжала улучшаться, и мы могли постепенно начать возвращение к нормальной жизни.
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.