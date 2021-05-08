Стартовый комплект: посуда и столовые приборы, которые должны быть на каждой кухне
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Для красивой сервировки стола - как в праздники, так и в будни - нужно меньше посуды, чем мы думаем. При ее правильном комбинировании можно использовать принципы капсульного гардероба и создать так называемую капсулу столовых приборов. Для минимального комплекта также следует закупать меньше новых вещей и делать это обдуманно.
Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус делится советами, как создать базовый комплект посуды и столовых приборов, который позволит сэкономить как деньги, так и место в доме.
Изучите свои запасы
Посуда несет не только практическую функцию, она также создает общее настроение сервировки стола. Создавая базовый комплект посуды и столовых приборов, который соответствует вашему образу жизни и подходит к интерьеру жилья, в первую очередь проведите ревизию имеющейся посуды.
Так вы узнаете, нужно ли покупать новую посуду или можно использовать имеющуюся. Возможно, понадобится лишь оформление стола.
«При покупке двух видов наборов - на каждый день и на праздник - рекомендуется выбирать повседневный набор на 4-6 человек и набор для торжеств до 12 человек. Количество посуды зависит от числа человек в семье и праздничных традиций», - поясняет Дариус Римкус.
До приобретения новой посуды и приборов нужно продумать, есть ли где их хранить дома. Чтобы выбрать посуду подходящего размера, рекомендуется измерить стол, шкафчики, полки и место, где будет храниться посуда.
Многофункциональная посуда с долговечным дизайном
При выборе обеденных, салатных или суповых тарелок специалист не советует слепо следовать модным тенденциям - лучше отдать предпочтение посуде, которая не потеряет своей актуальности. Белые тарелки - классический и практичный выбор: они не выцветают и не меняют цвет, их можно ставить в посудомоечную машину и микроволновку.
На фоне белой посуды выделяется декор стола и блюда, к тому же при необходимости ее легче заменить.
В качестве тарелок для основных блюд также следует выбирать посуду светло-серых или других нейтральных тонов.
Тарелки желательно также подобрать к посуде, в которой подаются блюда. Так оформление стола будет более гармоничным.
Если вы обычно едите из лаконичной современной посуды, то для подачи блюд желательно использовать посуду схожего стиля; вы можете играть с цветом, отдавая предпочтение подходящей, но более выразительной посуде для сервировки стола.
Бокалы для всевозможных напитков
К базовому комплекту посуды и столовых приборов рекомендуется выбирать бокалы, подходящие для разных случаев и к разным напиткам. Например, в бокалах для белого вина можно подавать шампанское, а в бокалах для воды - изысканные и экзотические коктейли.
При выборе чашек для универсальной и элегантной общей картины предпочтение лучше отдать чашкам с блюдцами. Из них можно наслаждаться как чаем, так и кофе, а блюдца можно также использовать и для подачи десертов или печенья.
Если у вас есть дети или в гости приходят друзья с детьми, для спокойствия взрослых рекомендуется выбирать противоударную посуду.
На столе не должно быть посуды более двух-трех цветов, чтобы не перегружать его красками.
Обратите внимание на цвет: по возможности выбирайте чашки и тарелки из одной коллекции или комбинируйте контрастные цвета.
Играйте с текстилем и другими аксессуарами
Классическая ценность, которую определенно стоит включить в базовый комплект - белая скатерть. Она всегда актуальна и подходит как для красивой будничной сервировки стола, так и для праздников.
Ее можно также дополнить другими важными элементами - салфетками и настольными дорожками. С их помощью можно создать уютную атмосферу, особенно при выборе экологически чистых или возобновляемых материалов, таких как бамбук или ротанг.
Салфетки аналогичного цвета и материала дополнят основной образ, а салфетки контрастных цветов послужат акцентом и дизайнерской изюминкой, которая подчеркнет ваш индивидуальный стиль.
Дизайнер интерьера советует подбирать подходящие к любому декору салфетки, которые будут актуальны во все сезоны. Можно выбрать, например, двухцветные текстильные изделия, декор и подсвечники, желательно в нейтральных или подходящих к столовым приборам цветах.
«Уже весна, лето тоже наступит незаметно, поэтому сейчас лучшее время, чтобы принести домой побольше цветов - их можно поставить в середине обеденного стола в качестве основного акцента.
В этом базовом комплекте должна быть и ваза. Желательно, чтобы она подходила к разным типам букетов. Возможно, стоит рассмотреть вазы двух или трех различных размеров. Стеклянные вазы будет легче согласовать с бокалами и декором другого стиля», - подчеркивает дизайнер интерьера.
При планировании новой кухни или обновлении старой пригодится бесплатный планировщик кухни IKEA. В планировщике можно выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и сравнить различные варианты, даже не выходя из дома.
Статья вышла в сотрудничестве с IKEA.