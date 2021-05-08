Галерея: проект построенного отвергнутым женихом дома в форме гроба опередил свое время
Построенный назло отцу любимой девушки дом до сих пор является достопримечательностью и украшением маленького английского городка, пишет Kodustiil.
Построенный назло отцу любимой девушки дом до сих пор является достопримечательностью и украшением маленького английского городка, пишет Kodustiil.
Дом в форме гроба построил 260 лет назад молодой человек, влюбленный в девушку, отец которой был против их союза. «Лучше бы моя дочь умерла, чем вышла за тебя», - сказал отец возлюбленной.
Юношу настолько впечатлили эти слова, что решил выплеснуть свою печаль и злость в строительстве дома. Дом-гроб, построенный в 1736 году, опередил архитектуру своего времени и так впечатлил семью девушки, что ее отец разрешил молодым людям плыть к брачной гавани, передает The Sun.
Этот трехэтажный дом расположен в рыбацком городке Бриксхэм. В доме есть столовая и гостиная, кабинет, кухня, большая кладовая и три спальни. На первом этаже здания расположены коммерческие помещения. Из дома открывается очаровательный вид на центр города Бриксхэм и пристань для яхт.