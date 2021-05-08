Сб, 8.05.2021
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Регулятор ЕС изучает препарат для лечения COVID-19

Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запустило ускоренный процесс внедрения препарата Sotrovimab.

Разработанное фармацевтическими компаниями GlaxoSmithKline и Vir BioTechnology лекарство призвано предотвратить госпитализации и смерти пациентов с коронавирусом, пишет Yle.

Уже получены предварительные результаты, указывающие на эффективность препарата, однако весь процесс оценки требует времени, и EMA не обещает быстрых результатов.

Назначение лекарства – не дать заболеванию, вызванному коронавирусом, перейти в тяжелую форму. Лекарство предотвращает попадание коронавируса в клетки организма.

В странах ЕС были одобрены четыре вакцины для предотвращения заражения коронавирусом, но препаратов для лечения самого заболевания по-прежнему очень мало.

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