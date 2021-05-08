Регулятор ЕС изучает препарат для лечения COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запустило ускоренный процесс внедрения препарата Sotrovimab.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запустило ускоренный процесс внедрения препарата Sotrovimab.
Разработанное фармацевтическими компаниями GlaxoSmithKline и Vir BioTechnology лекарство призвано предотвратить госпитализации и смерти пациентов с коронавирусом, пишет Yle.
Уже получены предварительные результаты, указывающие на эффективность препарата, однако весь процесс оценки требует времени, и EMA не обещает быстрых результатов.
Назначение лекарства – не дать заболеванию, вызванному коронавирусом, перейти в тяжелую форму. Лекарство предотвращает попадание коронавируса в клетки организма.
В странах ЕС были одобрены четыре вакцины для предотвращения заражения коронавирусом, но препаратов для лечения самого заболевания по-прежнему очень мало.