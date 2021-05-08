Много фото ⟩ Зачем вам эффект сауны? Как облагородить рыжую вагонку на даче
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Деревянная вагонка — один из самых популярных вариантов дачной отделки: она экологична, доступна, хорошо утепляет дом изнутри. Однако со временем лак, которым покрывают древесину, приобретает навязчиво-рыжий или желтый оттенок. Можно ли что-то сделать без тотальной шлифовки и прочего пыльного ремонта? Советует Houzz.
Если деревянный дом новый, и вы решаете, чем и как обработать дерево, то лучше смотреть на задачу в комплексе — учитывая и фасады, и интерьер.
Слишком активный цвет дерева в большом объеме — например, желтые и рыжие колеры — нежелателен. У этих оттенков не так много гармоничных сочетаний, и довольно сложно создать сбалансированную палитру. Поэтому для стен лучше выбирать более спокойные, приглушенные тона.
Важный совет — используйте матовый лак. Бликующий глянец довольно активно перетягивает на себя внимание, притушить его сложно.
А вот если деревянный дом построен давно, то есть вагонку покрыли лаком много лет назад, и она уже успела пожелтеть или порыжеть? Интересным можно сделать даже такой интерьер — нужно всего лишь ввести в пару к вагонке контрастный цвет.
Как много цвета и каким способом его вводить — зависит лишь от того, насколько глобальную переделку вы можете себе позволить. Условно, готовы ли менять мебель, двери, наличники или только хотите расставить эффектные акценты.
1.Черный
Какой будет степень вмешательства в интерьер в вашем случае — определите сами: можно обойтись небольшими деталями: развесить черно-белые фотографии, купить контрастный половичок, застелить постельное белье с черно-белым орнаментом. А можно замахнуться и на глобальную переделку. Например, инвестировать в мебель, интересные шторы, люстру и аксессуары.
Вводите графичные черные линии — это могут быть орнаменты текстиля, ножки мебели, каркасы светильников, карнизы штор, линии открытой проводки и прочее.
2. Темно-коричневый
Этот визуально холодный оттенок немного остудит темперамент рыжего интерьера. Темно-коричневый будет уместен на металлических оконных рамах, деталях лестничных ограждений и перил, обрамлении дверей, а также на багетах и паспарту для картин и фотографий. Благодаря деликатному вкраплению цвета интерьер в целом будет выглядеть более стильным и актуальным, появится ощущение порядка.
Совет
Не стоит увлекаться темно-коричневым оттенком — его сочетание с рыжим на больших поверхностях будет выглядеть слишком прямолинейно и даже грубо. Спасти ситуацию помогут светлые детали. Поэтому коричневые покрывала или шторы обязательно разбавляйте оттенками другого нейтрального цвета.
3. Серый
Любая большая плоскость серого цвета притушит яркость рыжего фона и сделает всю картинку благороднее.
На фото: шкаф-стеллаж и большой ковер в серо-голубой гамме хорошо сочетаются с оливковыми деталями в интерьере и сводят к минимуму активность рыжих стен.
Совет
Сочетайте крупные пятна серого разных тонов и фактур — серые диваны и кресла, текстиль или естественный камень, использованный в отделке, с черными или темно-коричневыми акцентами — так вы сделаете всю картинку визуально богаче.
4. Зеленый и красный
С красно-рыжим оттенком старого лака хорошо сочетается осенняя палитра цветов, вызывающая ассоциации с листопадом и… стилем кантри. Поэтому для осовременивания интерьера смело используйте оттенки кантри, клетку и цветочные принты.
Зеленая кухня, выполненная по всем канонам жанра кантри, создаст жизнерадостную и теплую атмосферу. Особенно если добавить традиционную керамику в качестве декора.
В зеленый можно перекрасить и целую стену, и даже все помещение. Оттенок при этом можно взять любой — в том числе изумрудный. Правда, такой изысканный вариант потребует подкрепления в стилевых деталях.
В примере на фото антикварный шкаф отлично продолжает тему рыжего дерева, но при этом смотрится настоящей драгоценностью, выделяясь на плотном зелено-изумрудном фоне стен.
Спокойный оливковый — классический компаньон рыжих оттенков. А если это привычное сочетание кажется слишком скучным, добавьте в интерьер белого, серого, серо-голубого или горчичного цвета.
Совет
В кантри-стилистику отлично вписываются любого вида изразцы и орнаментальная плитка. Главное — подобрать гармоничное сочетание цветов.
5. Синий
Хотите сделать дачу более оригинальной и современной — вводите насыщенный цвет, который вам нравится, но помните, что он должен быть поддержан сразу в нескольких местах. Как минимум пара - тройка деталей того же цвета в интерьере необходима.
Главное условие — чтобы все новое пребывало в полной гармонии между собой и не вступало в прямой конфликт с оттенком на стенах. Вы сразу увидите, как рыжий фон скромно спрячется и станет нейтральной основой для нового декора.
6. Белый
Белый — это цвет-спаситель, великий дипломат, он может помирить самых ярых спорщиков. Именно с помощью белого декораторы сочетают несочетаемое.
Поэтому введение белого в любом объеме деревянному дому будет только на благо. Среди инструментов и белые двери, и плинтусы, и обрамления картин. А еще карнизы, перила, ограждения, шкафы и другая мебель.
Традиционное место для белого на кухне — фартук и шторы с рисунком. Добавьте к ним белую столешницу и белые стулья — и рыжий цвет перестанет доминировать, станет теплым и уютным фоном для жизни.
Белые диваны, легкие белые тюли и молочные ковры гарантируют ощущение легкости бытия. Главное — не забыть добавить контрастные графичные линии: они очень нужны, чтобы интерьер не превратился в аморфный.
Можно использовать белый в качестве фона для любых принтов в текстиле, в керамике, на абажурах. Вместо чисто-белого подойдут и его оттенки. И даже светло-бежевый или очень светлый серый.
7. Бежевый
Если рыжий вам надоел окончательно — перекрасьте вагонку в бежевый. В отличие от агрессивного рыжего, который всегда рвется в лидеры и имеет мало друзей, бежевый — цвет беспроблемный. Как все нейтральные, он радушно встречает любые другие оттенки, не лидирует и становится прекрасным фоном для цветовых гармоний.
Как вариант — древесину стен, наоборот, можно увести в плотный коричневый цвет при помощи морилки, но в компанию к нему подобрать молочные, бежевые предметы мебели и обстановки.
Потолки
Рыжие потолки часто выглядят приземисто. Визуально поднять их поможет белый цвет. Если у вас в доме балочная система, смонтируйте натяжные потолки в углубленных ячейках. Это быстро и не очень затратно, а эффект получится потрясающий.
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