Если вагонкой отделана, например, большая гостиная, коричневый цвет можно сделать не таким заметным благодаря со вкусом подобранным аксессуарам. Снимок абсолютно иллюстративный.

Если вагонкой отделана, например, большая гостиная, коричневый цвет можно сделать не таким заметным благодаря со вкусом подобранным аксессуарам. Снимок абсолютно иллюстративный. FOTO: KV.EE

Много фото ⟩ Зачем вам эффект сауны? Как облагородить рыжую вагонку на даче

Деревянная вагонка — один из самых популярных вариантов дачной отделки: она экологична, доступна, хорошо утепляет дом изнутри. Однако со временем лак, которым покрывают древесину, приобретает навязчиво-рыжий или желтый оттенок. Можно ли что-то сделать без тотальной шлифовки и прочего пыльного ремонта? Советует Houzz.

Если деревянный дом новый, и вы решаете, чем и как обработать дерево, то лучше смотреть на задачу в комплексе — учитывая и фасады, и интерьер.

Слишком активный цвет дерева в большом объеме — например, желтые и рыжие колеры — нежелателен. У этих оттенков не так много гармоничных сочетаний, и довольно сложно создать сбалансированную палитру. Поэтому для стен лучше выбирать более спокойные, приглушенные тона.

Важный совет — используйте матовый лак. Бликующий глянец довольно активно перетягивает на себя внимание, притушить его сложно.

А вот если деревянный дом построен давно, то есть вагонку покрыли лаком много лет назад, и она уже успела пожелтеть или порыжеть? Интересным можно сделать даже такой интерьер — нужно всего лишь ввести в пару к вагонке контрастный цвет.

Как много цвета и каким способом его вводить — зависит лишь от того, насколько глобальную переделку вы можете себе позволить. Условно, готовы ли менять мебель, двери, наличники или только хотите расставить эффектные акценты.

1.Черный

Какой будет степень вмешательства в интерьер в вашем случае — определите сами: можно обойтись небольшими деталями: развесить черно-белые фотографии, купить контрастный половичок, застелить постельное белье с черно-белым орнаментом. А можно замахнуться и на глобальную переделку. Например, инвестировать в мебель, интересные шторы, люстру и аксессуары.

Вводите графичные черные линии — это могут быть орнаменты текстиля, ножки мебели, каркасы светильников, карнизы штор, линии открытой проводки и прочее.

2. Темно-коричневый

Этот визуально холодный оттенок немного остудит темперамент рыжего интерьера. Темно-коричневый будет уместен на металлических оконных рамах, деталях лестничных ограждений и перил, обрамлении дверей, а также на багетах и паспарту для картин и фотографий. Благодаря деликатному вкраплению цвета интерьер в целом будет выглядеть более стильным и актуальным, появится ощущение порядка.

Совет Не стоит увлекаться темно-коричневым оттенком — его сочетание с рыжим на больших поверхностях будет выглядеть слишком прямолинейно и даже грубо. Спасти ситуацию помогут светлые детали. Поэтому коричневые покрывала или шторы обязательно разбавляйте оттенками другого нейтрального цвета.

3. Серый

Любая большая плоскость серого цвета притушит яркость рыжего фона и сделает всю картинку благороднее.

На фото: шкаф-стеллаж и большой ковер в серо-голубой гамме хорошо сочетаются с оливковыми деталями в интерьере и сводят к минимуму активность рыжих стен.

Совет Сочетайте крупные пятна серого разных тонов и фактур — серые диваны и кресла, текстиль или естественный камень, использованный в отделке, с черными или темно-коричневыми акцентами — так вы сделаете всю картинку визуально богаче.

4. Зеленый и красный

С красно-рыжим оттенком старого лака хорошо сочетается осенняя палитра цветов, вызывающая ассоциации с листопадом и… стилем кантри. Поэтому для осовременивания интерьера смело используйте оттенки кантри, клетку и цветочные принты.

Зеленая кухня, выполненная по всем канонам жанра кантри, создаст жизнерадостную и теплую атмосферу. Особенно если добавить традиционную керамику в качестве декора.

В зеленый можно перекрасить и целую стену, и даже все помещение. Оттенок при этом можно взять любой — в том числе изумрудный. Правда, такой изысканный вариант потребует подкрепления в стилевых деталях.

В примере на фото антикварный шкаф отлично продолжает тему рыжего дерева, но при этом смотрится настоящей драгоценностью, выделяясь на плотном зелено-изумрудном фоне стен.

Спокойный оливковый — классический компаньон рыжих оттенков. А если это привычное сочетание кажется слишком скучным, добавьте в интерьер белого, серого, серо-голубого или горчичного цвета.

Совет В кантри-стилистику отлично вписываются любого вида изразцы и орнаментальная плитка. Главное — подобрать гармоничное сочетание цветов.

5. Синий

Хотите сделать дачу более оригинальной и современной — вводите насыщенный цвет, который вам нравится, но помните, что он должен быть поддержан сразу в нескольких местах. Как минимум пара - тройка деталей того же цвета в интерьере необходима.

Возьмите достаточно мягкую палитру и введите ее везде, где только возможно: на полу, стенах, подушках, в наличниках дверей или окон, мебели…

Главное условие — чтобы все новое пребывало в полной гармонии между собой и не вступало в прямой конфликт с оттенком на стенах. Вы сразу увидите, как рыжий фон скромно спрячется и станет нейтральной основой для нового декора.

6. Белый

Белый — это цвет-спаситель, великий дипломат, он может помирить самых ярых спорщиков. Именно с помощью белого декораторы сочетают несочетаемое.

Поэтому введение белого в любом объеме деревянному дому будет только на благо. Среди инструментов и белые двери, и плинтусы, и обрамления картин. А еще карнизы, перила, ограждения, шкафы и другая мебель.

Кстати, кружевные салфетки и скатерти — отличный способ добавить в интерьер белого.

Традиционное место для белого на кухне — фартук и шторы с рисунком. Добавьте к ним белую столешницу и белые стулья — и рыжий цвет перестанет доминировать, станет теплым и уютным фоном для жизни.

Белые диваны, легкие белые тюли и молочные ковры гарантируют ощущение легкости бытия. Главное — не забыть добавить контрастные графичные линии: они очень нужны, чтобы интерьер не превратился в аморфный.

Можно использовать белый в качестве фона для любых принтов в текстиле, в керамике, на абажурах. Вместо чисто-белого подойдут и его оттенки. И даже светло-бежевый или очень светлый серый.

7. Бежевый

Если рыжий вам надоел окончательно — перекрасьте вагонку в бежевый. В отличие от агрессивного рыжего, который всегда рвется в лидеры и имеет мало друзей, бежевый — цвет беспроблемный. Как все нейтральные, он радушно встречает любые другие оттенки, не лидирует и становится прекрасным фоном для цветовых гармоний.

Как вариант — древесину стен, наоборот, можно увести в плотный коричневый цвет при помощи морилки, но в компанию к нему подобрать молочные, бежевые предметы мебели и обстановки.

Потолки Рыжие потолки часто выглядят приземисто. Визуально поднять их поможет белый цвет. Если у вас в доме балочная система, смонтируйте натяжные потолки в углубленных ячейках. Это быстро и не очень затратно, а эффект получится потрясающий.