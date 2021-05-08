Сб, 8.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Во время прокладки канализационной трассы обнаружили 50-килограммовую авиабомбу

Во время прокладки канализационной трассы обнаружили 50-килограммовую авиабомбу

Найденная в Солдина авиабомба. Иллюстративное фото. ФОТО: Спасательный департамент

На прошлой неделе саперам Спасательного департамента поступило 44 вызова, связанных с боеприпасами и взрывчаткой.

Самую крупную находку сделали в волости Йыэляхтме, где при проверке обнаружили 46 минометных мин. В Тарту во время прокладки канализационной трассы обнаружили 50-килограммовую авиабомбу, сообщил спасательный департамент в социальных сетях.

Спасатели напоминают, что обнаруженные подозрительные предметы нельзя трогать. Вместо этого нужно немедленно позвонить по номеру 112 и действовать в соответствии с указаниями спасателей, поскольку от этого может зависеть чья-то жизнь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back