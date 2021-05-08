Самую крупную находку сделали в волости Йыэляхтме, где при проверке обнаружили 46 минометных мин. В Тарту во время прокладки канализационной трассы обнаружили 50-килограммовую авиабомбу, сообщил спасательный департамент в социальных сетях.

Спасатели напоминают, что обнаруженные подозрительные предметы нельзя трогать. Вместо этого нужно немедленно позвонить по номеру 112 и действовать в соответствии с указаниями спасателей, поскольку от этого может зависеть чья-то жизнь.