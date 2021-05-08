В судебном деле о краже разгорелись споры вокруг цвета штанов

Cярга также обвинили в имевшей место в середине сентября краже велосипедов на улице Папинийду в Пярну. В тот раз двое людей взломали дверь гостевого дома, где также жил Отть Кург, и уехали на двух велосипедах. Кража попала в поле зрения камер, как и в Вильянди.

Обоим мужчинам не впервой сидеть на скамье подсудимых. Сярг вышел на свободу в марте прошлого года, ему тогда предъявили обвинение в краже, и он отделался испытательным сроком. Он также находится под следствием за попытку незаконного оборота наркотиков в составе группы.

Сярг не признал ни одной кражи и заявил, что не узнал себя по этим видеозаписям. Он отметил, что на летних видео на руках мужчины не было татуировок, хотя они есть на обеих его руках. В случае кражи как в Вильянди, так и в Папинийду Сярг сказал, что такая одежда очень распространена и не доказывает, что это он.

Однако данные о позиционировании телефона, предоставленные прокурором Кюллике Каск, доказывали, что Сярг находился в Вильянди. По словам Каск, одежда, которую видно на видеозаписи и которую передала девушка Сярга, также указывает на то, что это был он. Утверждается, что и полицейский узнал Сярга по видеозаписи.

Каск просила для обвиняемого года тюремного заключения, к которым добавились бы девять месяцев и 17 дней неотбытого наказания.

По словам Рюнно Роосмаа, защитника Сярга, исключительным было то, что Сярг, будучи подозреваемым в таком мелком преступлении, находился под стражей с сентября прошлого года. Он неоднократно подавал прошение об освобождении из-под стражи и электронном браслете, но безуспешно.

Защитник также поднял вопрос, зачем Сяргу было взламывать дверь гостевого дома, когда он знал код двери, который ему сказали Кург или его спутница жизни. Роосмаа счел, что ни свидетели, ни улики прямо не указывают на то, что его клиент участвовал в кражах.

Судье Тамбету Граубергу потребовалось несколько часов, чтобы принять окончательное решение.

«У меня вещи уже упакованы», - сказал Сярг своей сидевшей в зале суда знакомой как раз перед оглашением приговора. Он пытался общаться и дальше, но конвоиры ему запретили.

Судья признал его виновным в краже в Вильянди. Грауберг объяснил, что то, что произошедшее в Вильянди было достаточно доказано и что на видеозаписи был человек, похожий на Сярга. Кроме того, Кург дал показания, что они были в Вильянди с Сяргом и украли велосипеды.

Однако по делу о краже в Папинийду Сярг был оправдан за недостаточным количеством улик. По словам Грауберга, видеозапись происшествия получилась размытой: видно, что в гостевой дом ворвались два человека и украли велосипеды. Одежда и обувь, представленные в качестве косвенных доказательств, являются обычными и без особых примет. Судья согласился с Роосмаа в том, что цвет брюк на записи был не черным, а синим.

По оценке судьи, полицейский восполнил пробел в доказательствах своим собственным мнением, поскольку поместил рядом две фотографии, на одной из которых Сярг в красной куртке, а на другой -человек в темной одежде. Следователь пришел к выводу, что это одно и то же лицо.

Эти доказательства не были приняты во внимание судом при вынесении решения. «Такие выводы могут делать только эксперт и следователь; лицу, ведущему производство, такие возможности не предоставлены. Он должен убедить суд в этом доказательствами», - обосновал Грауберг.

Сярг был приговорен к шести месяцам тюремного заключения плюс девять месяцев и 17 дней тюремного заключения, перенесенные с предыдущего приговора. Судья объяснил, что, поскольку Сярг совершил уголовное преступление во время испытательного срока, оснований для его освобождения нет. Кроме того, Сярг должен выплатить 350 евро в качестве возмещения ущерба и выплатить около 1800 евро судебных издержек.