В судебном деле о краже разгорелись споры вокруг цвета штанов
- Виновный в краже велосипеда также обвиняется в хранении наркотиков
- В одном случае суд не счел доказательства достаточными
- По мнению суда, тюремное заключение было единственно возможным наказанием
В конце июля прошлого года Отть Кург и Алари Сярг поехали на автомобиле в Вильянди. С велопарковки местного стадиона мужчины взяли два незапертых велосипеда и уехали. В четверг на этой неделе Сярг сидел на скамье подсудимых по обвинению в краже велосипеда. Кург тоже был в зале суда, но он пошел на сделку с прокуратурой и признал себя виновным, пишет Pärnu Postimees.