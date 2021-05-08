Опасный маневр: водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия

В 9:50 на 19-м километре шоссе Таллинн-Кейла водитель BMW X5 во время обгона совершил аварию и скрылся с места происшествия, сообщает Пыхьяская префектура.

В результате ДТП были повреждены фургоны VW LT и Citroen Jumper.