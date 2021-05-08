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  • Опасный маневр: водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия

Опасный маневр: водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня, 8 мая, утром на шоссе Таллинн-Кейла водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

В 9:50 на 19-м километре шоссе Таллинн-Кейла водитель BMW X5 во время обгона совершил аварию и скрылся с места происшествия, сообщает Пыхьяская префектура.

В результате ДТП были повреждены фургоны VW LT и Citroen Jumper.

Скорая помощь осмотрела на месте одного человека, госпитализация ему не потребовалась.

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