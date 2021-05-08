Опасный маневр: водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия
Сегодня, 8 мая, утром на шоссе Таллинн-Кейла водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
Сегодня, 8 мая, утром на шоссе Таллинн-Кейла водитель BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
В 9:50 на 19-м километре шоссе Таллинн-Кейла водитель BMW X5 во время обгона совершил аварию и скрылся с места происшествия, сообщает Пыхьяская префектура.
В результате ДТП были повреждены фургоны VW LT и Citroen Jumper.
Скорая помощь осмотрела на месте одного человека, госпитализация ему не потребовалась.