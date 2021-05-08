Protest ФОТО: AFP

Первый вице-премьер и глава министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек подает в суд на журналистов из-за статьи о взрывах во Врбетице.

Первый вице-премьер и глава министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек подает в суд на журналистов из-за статьи о взрывах во Врбетице.

Министр хочет взыскать компенсацию в размере 10 миллионов крон (34,7 млн рублей) с редакции Seznam Zprávy. Также он планирует добиться извинений от депутатов чешского парламента, которые после публикации статьи назвали его предателем.

Чем недоволен вице-премьер?

19 апреля Гамачек должен был поехать в Москву. Официальная причина визита — переговоры о поставках в Чехию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первый вице-премьер открыто говорил, что Чехия должна быть одной из первых в Евросоюзе, кто получит вакцину после того, как она пройдет регистрацию.

Но всего за два дня до визита, 17 апреля, Ян Гамачек заявил, что визит отменен. В тот день стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов из страны — из-за подозрений, что российские спецслужбы могли быть причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек.

Сам Гамачек отказ поехать в Россию объяснил так: "По поводу моей поездки в Москву — мы с премьером договорились, что в [этот день] необходимо мое участие в заседании правительства".

Правда, уже тогда чешские СМИ писали, что именно премьер Андрей Бабиш рекомендовал Гамачеку воздержаться от поездки в Россию.

ФОТО: AFP

История с несостоявшейся поездкой быстро забылась бы, если бы на этой неделе чешские журналисты не написали, что 15 апреля Гамачек обсуждал с чешскими спецслужбами и послом в России возможность тайной сделки с Москвой.

На встрече, по данным журналистов, присутствовали посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор управления внешних связей и информации чешской разведки Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар. Позднее к ним присоединился генеральный прокурор Павел Земан. При этом, как отмечают СМИ, на встрече не присутствовали те представители службы безопасности, которые занимаются расследованием взрывов во Врбетице.

На этой встрече Гамачек якобы предложил поделиться с Россией информацией о расследовании обстоятельств, при которых произошел взрыв на военном складе. В обмен на это он якобы планировал получить от России миллион доз вакцины "Спутник V".

Также, пишут СМИ, он был готов организовать в Праге встречу Владимира Путина и Джо Байдена.

После этой публикации оппозиция призвала Гамачека уйти в отставку.

Сам первый вице-премьер написал в "Твиттере": "Категорически отвергаю предположения в этой статье, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления обменять информацию по делу о Врбетице на поставку вакцины".

"Так он поможет своей партии"

"Мы уверены, что нам не стоит переживать по поводу претензий Гамачека, — сказал Би-би-си автор статьи Янек Кроупа. — Мы с коллегами полностью уверены в той информации, которую опубликовали. Кроме того, наши источники подтвердили, что при необходимости готовы давать показания в суде или в рамках расследования действий первого вице-премьера".

В среду чешские депутаты провели двухчасовые закрытые слушания, обсуждая ситуацию с Гамачеком. После этого было принято решение поручить секретным службам и полиции заняться расследованием этого инцидента.

Ян Гамачек. ФОТО: AFP

"Надо понимать, что Гамачек не планировал скрывать [от общественности] информацию о расследовании взрывов. Это вряд ли было бы возможно. Дело в том, что у него была информация, что это дело вряд ли дойдет до суда, потому что чешская полиция никогда не сможет арестовать подозреваемых. Кроме того, чешские секретные службы, конечно, знают, как все произошло, но они обычно не делятся подробностями с полицией. Полиция должна самостоятельно собрать доказательную базу. Так что суд вряд ли был бы возможен, и Гамачек об этом знал", - говорит Кроупа.

По его словам, чешское правительство пыталось решить, что делать дальше: выбрать ли жесткий подход или использовать мягкие меры. Именно поэтому Гамачек организовал эту встречу, чтобы проконсультироваться с представителями разведки о своей стратегии в Москве. Источники Кроупа утверждают, что присутствовавшие на этой встрече отговаривали Гамачека от его планов.

"У него было представление, что так он поможет своей партии. Если он привезет в страну вакцину и поможет чехам в борьбе с коронавирусом, они будут ему благодарны и проголосуют за него на выборах. Но это так не работает. "Спутник" еще даже не был одобрен в Евросоюзе", - говорит Кроупа.

Журналист не берется предсказывать политическое будущее первого вице-премьера страны, но говорит, что в Чехии его начали воспринимать как карикатурную фигуру, люди много шутят про него, а это обычно означает скорый конец карьере.

Почему не арестуют подозреваемых?

В 2014 году в 350 километрах от Праги, в деревне Врбетице, прогремели взрывы на двух складах с боеприпасами. В результате погибли два человека.

Спустя семь лет инцидент, на который за пределами Чехии почти никто не обратил внимание, вылился в международный скандал.

В Чехии считают, что к взрывам были причастны агенты российских спецслужб.

Чешская полиция, не указывая прямо, что речь идет именно о взрывах 2014 года, объявила в розыск двоих мужчин с российскими паспортами, выданными на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

Новость об этом в полиции сопроводили фотографиями этих мужчин — речь идет о тех же самых людях, которых Британия подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Эти же мужчины давали интервью телеканалу RT, рассказывая, что занимаются продажей спортивного питания, а в Солсбери ездили посмотреть на достопримечательности.

Вскоре после этого журналисты выяснили, что за именами Боширов и Петров могут стоять сотрудники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Расследователь Христо Грозев, впервые опубликовавший эту информацию, утверждает, что Мишкин и Чепига больше не могут работать как шпионы: "Все, что я могу сказать, — это то, что они здоровы и работают в государственных службах. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для разных [российских] регионов".

Со времен интервью RT ни "Боширов", ни "Петров" больше не появлялись в публичном пространстве и заявлений не делали.