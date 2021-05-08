"Реал", "Барселону" и "Ювентус" хотят отстранить от еврокубков
Президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на два года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE.
Президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на два года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE.
Команды, официально заявившие о выходе из Суперлиги, от таких санкций не пострадают, но они заплатят благотворительный взнос в размере 15 млн евро на развитие футбола и вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой УЕФА за один сезон, пишет NEWSru.com.
Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года.
Согласно плану создателей, в Суперлиге в два круга должны были играть 20 богатейших клубов, гарантированно проводящих по 18 матчей. Главой турнира был объявлен президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). Генеральным спонсором выступил банк-гигант JP Morgan.
Турнир, вызревавший в течение десятилетия, заранее предало анафеме руководство ФИФА и УЕФА. Проект Суперлиги пришлось "заморозить" через два дня из-за выхода из состава участников английских клубов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси", а впоследствии - также "Атлетико", "Интера" и "Милана".
К слову, немецкие журналисты утверждают, что лондонский "Челси", которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, вышел из состава Суперлиги под давлением Кремля.
🚨 Noticia @partidazocope— Tiempo de Juego (@tjcope) May 7, 2021
💥 Informa Juan Antonio Alcalá
❌ Ceferin propondrá excluir a Real Madrid, Barcelona y Juventus de competiciones europeas los próximos dos añoshttps://t.co/EwkeORyMH0