Картина дня: эксгибиционист в Ласнамяэ, инцидент в Кохтла-Ярве и дыры в бюджете

Коронавирус выявлен еще у 348 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4876 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 348, то есть 7,1% от общего количества. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Египтянин-эксгибиционист стал в Ласнамяэ жертвой избиения и ограбления

Ссора, вспыхнувшая летом прошлого года в Таллинне между компанией молодежи и досаждавшим им мужчиной, закончилась редким решением суда: молодой человек был признан виновным в грабеже при превышении пределов необходимой обороны. Читать далее...

ФОТО 〉 В Кохтла-Ярве полиция оцепила территорию перед торговым центром

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Кохтла-Ярве, по словам которого, в субботу днем возле торгового центра Vironia проходит какая-то полицейская операция. "Стоят микроавтобусы полиции, в магазин никого не пускают. Можно только выходить со стороны автовокзала", - сообщил гражданин. Читать далее...

У Эстонии есть два способа залатать дыры в бюджете: урезать расходы или поднять налоги

В ближайшие годы правительству Эстонии придется сократить бюджетные расходы примерно на миллиард евро, по сравнению с которыми несколько миллионов евро на детские кружки или освобождение от уплаты процентов по жилищным кредитам - просто карманная мелочь. Читать далее...

Бесконечная череда исков и жалоб: потерявшая дом пожилая дама не сдается

Людмила была в принудительном порядке выселена из принадлежавшей ей квартиры 6 ноября 2014 года. Это положило начало бесконечной серии судебных исков и жалоб, с помощью которых пожилая женщина до сих пор ведет ежедневную борьбу за справедливость. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Жители Таллинна рванули в магазины: на парковке торгового центра заняты все места

Торговые центры уже открыты неделю, но кажется, что шопинга не хватало многим, поскольку в субботу торговый центр Ülemiste был заполнен людьми. Как утверждается, на парковке не было свободных мест, а перед магазином H&M даже выстроилась очередь. Читать далее...

Курьер Wolt по доставке еды зарабатывает больше средней зарплаты

Свободный график и постоянное пребывание на свежем воздухе - неудивительно, что очередь желающих доставлять еду на велосипеде растянулась на полгода. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Не на того наехал

Уходящая неделя началась с неординарного дорожно-транспортного происшествия: депутат Рийгикогу Игорь Кравченко встал в тот день, видимо, не с той ноги и, подъезжая к парковке перед зданием парламента, не отказал себе в удовольствии слегка подтолкнуть под пятую точку капотом Volvo стоявшего у него на пути участника акции протеста. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Накануне праздника

Завтра день, который многие из нас не могут пережить без слез. Ровно так, как поется в песне. Может быть, не самой любимой моей песне о войне - есть куда более трогательные и человечные, где какая-нибудь мелкая реалистичная деталь так живо отражает ужас произошедшего и несмотря ни на что бесконечное торжество жизни, что ты не можешь остаться эмоционально не вовлеченным. Читать далее...

Грозит до 20 лет тюрьмы: гражданин Эстонии признал вину по делу о киберпреступлениях против США

Россияне Александр Гричишкин и Андрей Скворцов, а также гражданин Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси признали себя виновными в представлении услуг "пуленепробиваемого хостинга" для киберпреступников с 2008 по 2015 год. Читать далее...

ФОТО 〉 Жители Таллинна накануне 9 мая несут цветы к Бронзовому солдату

В Таллинне накануне 9 мая, 76-й годовщины победы над фашизмом, к подножию Бронзового солдата люди стали приносить цветы. Читать далее...

На следующей неделе в Эстонию придет долгожданное тепло

По данным службы погоды Эстонии, в начале следующей недели местами ожидается до 23 градусов тепла. Читать далее...

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ 〉 Зритель, пришедший посмотреть на высадку десанта США в Ярвамаа: нас там было много