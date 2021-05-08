Фото и видео ⟩ В жилом доме вспыхнул пожар
Сегодня, 8 мая, в 12.41 в Раквере на улице Маасика было замечено, что из-под крыши частного дома валит дым и слышен треск.
Сегодня, 8 мая, в 12.41 в Раквере на улице Маасика было замечено, что из-под крыши частного дома валит дым и слышен треск.
Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся гараж, а потом огонь распространился и на чердак на мансардном этаже дома, пишет Virumaa Teataja.
Пожар локализировали в 13.38. В момент пожара жильцов дома не было и никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.