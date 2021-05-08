Сб, 8.05.2021
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Фото и видео ⟩ В жилом доме вспыхнул пожар

Сегодня, 8 мая, в 12.41 в Раквере на улице Маасика было замечено, что из-под крыши частного дома валит дым и слышен треск. 

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся гараж, а потом огонь распространился и на чердак на мансардном этаже дома, пишет Virumaa Teataja.

Пожар локализировали в 13.38. В момент пожара жильцов дома не было и никто не пострадал. 

Причины возгорания устанавливаются. 

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