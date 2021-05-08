Фото ⟩ Жители Таллинна накануне 9 мая несут цветы к Бронзовому солдату
В Таллинне накануне 9 мая, 76-й годовщины победы над фашизмом, к подножию Бронзового солдата люди стали приносить цветы.
В Таллинне накануне 9 мая, 76-й годовщины победы над фашизмом, к подножию Бронзового солдата люди стали приносить цветы.
Организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне ранее уже сообщили об отмене мероприятия, поскольку в рамках нынешних антиковидных ограничений провести шествие нереально.
В Нарве и Силамяэ праздничного шествия 9 мая также не будет. Силламяэский организатор шествия Олег Култаев призвал людей в этом году отметить праздник дома. «Я всегда говорил, что насколько этот праздник общий, настолько он и личный. В каждой семье есть погибшие во время Великой Отечественной войны, надо почтить их память, порадоваться победе, но в нынешних условиях это лучше сделать дома. Я очень беспокоюсь за безопасность людей», - подчеркнул он.
Руководитель Кесклиннаского отдела полиции Кайдо Саарнийт сказал, что ходить на кладбища и к памятникам 9 мая не запрещено, но разумно держать дистанцию от других людей и не оставаться на месте долго: «Полиция с партнерами из Департамента здоровья, Муниципальной полиции и Таллиннской городской управы проинформирует людей о действующих ограничениях и возможностях их передвижений таким образом, чтобы сохранить и свое здоровье, и здоровье других людей».
Саарнийт подчеркнул, что как и в прошлом году, коронавирус никуда не исчез, а Эстония по-прежнему находится в состоянии медицинского кризиса: «Хотя изменения в распространении вируса позволили правительству начать постепенно открывать страну, каждый должен сохранять бдительность, и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье остальных людей излишним наслаждением свободой». Он добавил, что конечно, нужно по-прежнему соблюдать все сохраняющиеся ограничения.