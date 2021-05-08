Эксперты: Финляндия не нуждается в закупках вакцины «Спутник V»

Закупка "Спутника" не поможет решить проблему с нехваткой вакцин, поскольку весь процесс налаживания поставок может занять больше года, передает Yle.

О планах финских властей вести переговоры напрямую с Россией рассказала министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Финляндии Криста Киуру. Теперь финские чиновники заявляют, что предложение стало для них сюрпризом.

Это подтверждает и главврач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек, по словам которой, эффективность вакцины "Спутника V" хорошая, но с ней связаны определенные риски. Поэтому она не видит острой необходимости в закупках российской вакцины.