Видео ⟩ Юри Ратас по-русски поздравил женщин Эстонии с Днем матери

"Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! Сегодня – ваш день. Ведь на календаре – День матери. Пусть этот праздник наполнят любовь и доброта, которые подарят вам ваши близкие! И это принесет вам радость в этот особенный день! Мамы дарят жизнь, а значит – основу нашей стране. Спасибо вам за это от всего сердца! Радостного Дня матери!" - сказал Ратас.