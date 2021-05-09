Кылварт: главным девизом 9 мая должна стать общая безопасность
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, задача городских властей Таллинна 9 мая сделать так, чтобы праздник прошел безопасно, сообщает Rus.ERR.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, задача городских властей Таллинна 9 мая сделать так, чтобы праздник прошел безопасно, сообщает Rus.ERR.
"Наша задача помочь людям распределить движение таким образом, чтобы это было безопасно, чтобы все желающие могли прийти к памятнику и возложить цветы", - сказал мэр, добавив, что в задачу городских служащих также входит раздача масок, тогда как за безопасностью будет следить полиция.
"Я уверен, что именно потому, насколько важен этот день, мы все сможем и дистанцию соблюдать, и понимать, что должны заботиться друг о друге. Общая безопасность должна состоять главным девизом этого дня", - считает Кылварт.
"Мы призываем к осторожности и даже считаем, что в этот день по-прежнему можно было бы остаться дома, в кругу семьи или поучаствовать в благотворительности, но если есть действительно зов и желание прийти, то эта возможность есть", - отметил столичный мэр.