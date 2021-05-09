Кылварт: главным девизом 9 мая должна стать общая безопасность

"Наша задача помочь людям распределить движение таким образом, чтобы это было безопасно, чтобы все желающие могли прийти к памятнику и возложить цветы", - сказал мэр, добавив, что в задачу городских служащих также входит раздача масок, тогда как за безопасностью будет следить полиция.

"Я уверен, что именно потому, насколько важен этот день, мы все сможем и дистанцию соблюдать, и понимать, что должны заботиться друг о друге. Общая безопасность должна состоять главным девизом этого дня", - считает Кылварт.