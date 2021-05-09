Таллинн планирует соединить Вильяндиское шоссе с Мустамяэ

Заявка на проектные условия предусматривает строительство соединительной дороги между Пярнуским шоссе и улицей Тервисе. Запланированная дорога позволит в будущем проехать с Вильяндиского шоссе напрямую в Мустамяэ.

В ходе строительства соединительной дороги будут реконструированы улицы от железнодорожного переезда Вильяндиского шоссе до бульвара Сыпрузе.

Речь идет о новом участке дороги протяженностью около двух километров, который является частью более крупного плана, то есть отрезком планируемой малой Таллиннской окружной дороги. Запроектированный участок дороги проходит от начала Вильяндиского шоссе через Пярнуское шоссе, где будет построен многоуровневый перекресток.

Затем дорога пройдет между центром Ярве и автосалонами, через будущий железнодорожный туннель через, дальше по улице Тервисе до Сютисте-теэ, а оттуда - до бульвара Сыпрузе. Также будет спроектирована дорога с малым движением транспорта для расширения улицы Тервисе. При проектировании перекрестка Вильяндиского и Пярнуского шоссе также будет учтен возможный в перспективе трамвайный коридор.