Яну Тоом вакцинировали от коронавируса препаратом Pfizer

"Меня вакцинировали в Европарламенте одной дозой Pfizer. Следующую дозу должны ввести в начале июня", - рассказала Тоом в интервью передаче "Твой Таллинн", вышедшей в эфир телеканала ETV+ в воскресенье, 9 мая .

"Я приготовилась к страшным побочным эффектам, но в результате просто симулировала в углу, просила слабеющим голосом: "Дайте мне кофе". Но потом сказала, что все нормально, и пошла работать", - добавила Яна Тоом.