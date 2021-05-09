Яну Тоом вакцинировали от коронавируса препаратом Pfizer
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом получила первую дозу вакцины от коронавируса, пишет rus.err.ee.
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом получила первую дозу вакцины от коронавируса, пишет rus.err.ee.
"Меня вакцинировали в Европарламенте одной дозой Pfizer. Следующую дозу должны ввести в начале июня", - рассказала Тоом в интервью передаче "Твой Таллинн", вышедшей в эфир телеканала ETV+ в воскресенье, 9 мая .
"Я приготовилась к страшным побочным эффектам, но в результате просто симулировала в углу, просила слабеющим голосом: "Дайте мне кофе". Но потом сказала, что все нормально, и пошла работать", - добавила Яна Тоом.
Прививку от коронавируса препаратом Pfizer сделали и председателю Центристской партии Юри Ратасу.