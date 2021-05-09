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Яну Тоом вакцинировали от коронавируса препаратом Pfizer

Яна Тоом. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом получила первую дозу вакцины от коронавируса, пишет rus.err.ee.

"Меня вакцинировали в Европарламенте одной дозой Pfizer. Следующую дозу должны ввести в начале июня", - рассказала Тоом в интервью передаче "Твой Таллинн", вышедшей в эфир телеканала ETV+ в воскресенье, 9 мая .

"Я приготовилась к страшным побочным эффектам, но в результате просто симулировала в углу, просила слабеющим голосом: "Дайте мне кофе". Но потом сказала, что все нормально, и пошла работать", - добавила Яна Тоом.

Прививку от коронавируса препаратом Pfizer сделали и председателю Центристской партии Юри Ратасу.

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