За четыре месяца в ДТП в Эстонии погибли 14 человек

Если в январе прошлого года на дорогах погибли целых девять человек, то в январе этого года было четыре смерти в ДТП. В феврале прошлого года в ДТП погибли четыре человека, а в этом году два.

Трагическим стал март этого года, когда в ДТП погибли целых пять человек, тогда как в прошлом марте смертей было две. В апреле и этого, и прошлого года в ДТП погибло по три человека, согласно предварительной статистике полиции.

Всего за четыре месяца этого года зарегистрировали 286 тяжелых ДТП, в которых пострадал 341 человек. За тот же период прошлого года зафиксировали 325 тяжелых ДТП, в которых пострадали 369 человек.