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  • За четыре месяца в ДТП в Эстонии погибли 14 человек

За четыре месяца в ДТП в Эстонии погибли 14 человек

Raplamaal hukkus kahe auto kokkupõrkes inimene ФОТО: Kaspar Pokk

В январе, феврале, марте и апреле в ДТП погибли 14 человек — на четыре человека меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает BNS.

Если в январе прошлого года на дорогах погибли целых девять человек, то в январе этого года было четыре смерти в ДТП. В феврале прошлого года в ДТП погибли четыре человека, а в этом году два.

Трагическим стал март этого года, когда в ДТП погибли целых пять человек, тогда как в прошлом марте смертей было две. В апреле и этого, и прошлого года в ДТП погибло по три человека, согласно предварительной статистике полиции.

Всего за четыре месяца этого года зарегистрировали 286 тяжелых ДТП, в которых пострадал 341 человек. За тот же период прошлого года зафиксировали 325 тяжелых ДТП, в которых пострадали 369 человек.

По вине пьяных водителей в этом году произошло 129 тяжелых ДТП, в которых погибли три человека и пострадали 26. За тот же период прошлого года пьяные водители вызвали 180 тяжелых ДТП, в которых пострадали 40 человек и погибли шестеро

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