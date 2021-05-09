Фото и видео ⟩ В Таллинне проходит посвященное Дню победы автомобильное шествие
В рамках празднования Дня Победы в Таллине сегодня проходит шествие колонны автомобилистов, украшенной георгиевскими лентами.
В рамках празднования Дня Победы в Таллине сегодня проходит шествие колонны автомобилистов, украшенной георгиевскими лентами.
Мероприятие зарегистрировано в Пыхьяской префектуре. Сбор участников состоялся сегодня в полдень на парковке у торгового центра Rocca Al Mare. После этого колонна двинулась по Палдискому шоссе в направлении центра города.
Автоколонна проследует по маршруту Палдиское шоссе - улица Эндла - бульвар Каарли - площадь Свободы - бульвар Эстония - улица Гонсиори - улица Рауа - Рейди теэ - Нарвское шоссе - улица Смуули - Лаагна теэ - улица Тюрнпуу - улица Одра - Фильтри теэ - Ярвевана теэ - Таммсааре теэ - Палдиское шоссе - торговый центр Rocca Al Mare. Закончится мероприятие в 14:00, сообщал ранее портал ERR.