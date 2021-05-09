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Фотоновость ⟩ Влияние праздников: в магазинах опустели полки

ФОТО: Erakogu

Вчера, 8 мая, вечером в преддверии праздников в нескольких магазинах Ярвамаа можно было наблюдать следующую картину: самыми востребованными товарами были цветы и торты.

Например, к вечеру в магазине Türi Konsum прилавок с тортами был настолько пустой, будто мы вернулись на десятилетия назад во времена дефицита товаров, пишет Järva Teataja.

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