Фото ⟩ Нарвитяне несут цветы к военным памятникам и рассказывают о своих чувствах в этот день
- Цветы появились у многочисленных военных памятников в Нарве и вокруг нее
- Председатель нарвского Совета ветеранов отмечает сегодня 95-летие
- Катри Райк сказала, что она сегодня празднует
- Жители Нарвы рассказали, чьи портреты они принесли на главную площадь
Нарвитяне несут цветы к военным памятникам в городе и вокруг него. Из-за коронавирусных ограничений и появления фактически двух оргкомитетов празднования большого единого праздника в этом году не было, тем не менее, праздник явно получился. Неожиданно для многих, активное участвовала в нем мэр города. А председатель нарвского Совета ветеранов Василий Афанасьевич Корзанов принимал поздравления не только с Днем Победы, но и с 95-м днем рождения.