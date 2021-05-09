Фото ⟩ Нарвитяне несут цветы к военным памятникам и рассказывают о своих чувствах в этот день

Вячеслав и Лариса пришли к военным памятникам с сыном, не только с портретами предков, но и с их наградами в рамочках.

“Это моя бабушка - Корбан Екатерина Алексеевна. Она воевала в Белоруссии в партизанском отряде, - рассказала Лариса. - Была младшим лейтенантом медицинской службы”.

“Во время войны погиб ее муж и ребенок - и она ушла в партизаны”, - добавил Вячеслав.

“А после войны всю жизнь работала врачом в Белоруссии. Умерла в 94 гола”, - сказала Лариса и добавила. - В детстве мы всегда просили бабушку рассказать о войне, но она всегда уводила разговор в сторону. Тяжело ей было вспоминать”.

“Ее историю мы узнали из белорусской газеты, и очень удивились, она не говорила об этом”, - сказал Вячеслав.

Сам он принес сразу два портрета предков. Один из них был ранен и пропал без вести в 42-м году в Луганской области. В последние годы, супруги искали информацию о нем в военных архивах, пытаясь восстановить его историю.

“День траура для нас 22 июня. Потому что вероломно напали на спящих людей, никто не знал, не готовился. Это не честно. А сегодня - великий праздник”.

“И день огромной благодарности”, - сказала Лариса.

День Победы и День Европы

Мэр Нарвы Катри Райк рассказала Rus.Postimees, почему активно участвует в праздновании 9 мая, чего многие от нее совершенно не ожидали:

“Странно было бы прятаться, - сказала она. - Праздник есть праздник. В 45-м году закончилась война. В 50-м году, почему мы День Европы тоже отмечаем сегодня, французский министр иностранных дел Шуман высказал идею о создании Европейского союза - через пять лет после войны! Он же тоже хотел мира, мира между европейскими странами. Я сказала бы, что сегодня день мира, а кто из нас не хотел бы мира?

Мэром Нарвы, наверняка, может быть человек, который 23 февраля скажет “с праздником!”, и 24 февраля тоже скажет “с праздником!” и не потеряется в этом сам.

Для меня сегодня радостный весенний день, спасибо всем ветеранам, всем, кто был на войне. Моего дедушку тоже убили немцы, когда пришли в 41 году. Он не был красным, был просто активный человек на своем хуторе, его застрелили. Я тоже выросла так, что 9 мая был праздник. И еще в 85-м году, когда было 40 лет Победы, я была гимназистом, и получила на олимпиаде по истории второе место в Эстонии. Я знаю фактов о Великой отечественной войне, думаю, больше, чем все нормальные женщины. Пару лет назад я была на месте, где была битва под Курском - это была моя мечта там побывать. Я отношусь к этому, как к истории. И с благодарностью к тем, кто был на войне. Важно, чтобы сегодня был мир, чтобы люди приходили с радостными лицами и поздравляли друг друга с Днем матери, с Днем Европы, с Днем Победы. Такова жизнь”.

Генеральный консул РФ в Нарве Александр Мамаев, который возлагал цветы к самым значимым памятникам и участвовал в празднике на Петровской площади, рассказал, что сотрудники дипломатического представительства также проехали по своему консульскому округу, который включает Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Они посетили советские военные памятники, а также почтили память умерших узников концлагерей и блокадников.

“Всех сердечно поздравляем с этим праздником. Ветеранам желаем здоровья! - сказал генконсул. - Очень радостно видеть здесь так много людей. Погода сегодня замечательная, по-моему, и всё складывается хорошо”.

9 мая на Ратушной площади Нарвы отметили также день Европы и День матери. На площади волонтеры выложили большой ковер из цветов. Вечером эти цветы в горшках исчезнут с площади - их увезут и подарят женщинам в Нарвской больнице, доме престарелых и в богадельне при православной церкви.