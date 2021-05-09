Семилетний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину
Сегодня, 9 мая, днем в результате ДТП пострадал семилетний ребенок.
Сегодня, 9 мая, днем в результате ДТП пострадал семилетний ребенок.
В 12:25 в Муствеэ на перекрестке улиц Пихква и Йыэ на проезжую часть выбежал семилетний мальчик, которого сбил автомобиль Audi A4, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В результате удара ребенок упал. Скорая помощь доставила его в больницу.
Сидевшая за рулем 41-летняя женщина была трезва. Все обстоятельства ДТП выясняются.