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Семилетний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину

Скорая помощь. ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня, 9 мая, днем в результате ДТП пострадал семилетний ребенок. 

В 12:25 в Муствеэ на перекрестке улиц Пихква и Йыэ на проезжую часть выбежал семилетний мальчик, которого сбил автомобиль Audi A4, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

В результате удара ребенок упал. Скорая помощь доставила его в больницу.

Сидевшая за рулем 41-летняя женщина была трезва. Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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