Картина дня: День победы, титул "Мать года" и вдрызг пьяная мать

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне Бронзового солдата усыпали цветами

Жители Таллинна с утра 9 мая отправились к стоящему на Военном кладбище Бронзовому солдату, чтобы почтить память павших в войне. За соблюдением мер предосторожности в условиях Covid-19 на кладбище следят сотрудники Департамента здоровья. Читать далее...

ФОТО 〉 Нарвитяне несут цветы к военным памятникам и рассказывают о своих чувствах в этот день

Нарвитяне несут цветы к военным памятникам в городе и вокруг него. Из-за коронавирусных ограничений и появления фактически двух оргкомитетов празднования большого единого праздника в этом году не было, тем не менее, праздник явно получился. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Таллинне проходит посвященное Дню победы автомобильное шествие

В рамках празднования Дня Победы в Таллине сегодня проходит шествие колонны автомобилистов, украшенной георгиевскими лентами. Мероприятие зарегистрировано в Пыхьяской префектуре. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Москве прошел Парад Победы

В Москве прошел военный парад, знаменующий 76-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем приняли участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолетов и вертолетов - по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 157 зараженных коронавирусом, скончались шесть человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3193 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 157, то есть 4,9% от общего количества. Читать далее...

Латвийские медики: ситуация ухудшается, смягчение ограничений недопустимо

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 медики выразили обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Латвии и призвали Сейм и правительство предпринять меры, чтобы предотвратить стремительный прирост случаев заражения. Читать далее...

Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки?

Большинство одобренных препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет. Восемь процентов жителей США, привившихся вакцинами против коронавируса Moderna или BioNTech/Pfizer, ограничились лишь одной инъекцией. Что происходит, если ограничиться только одной прививкой? Читать далее...

ФОТО 〉 Титула «Мать года» удостоена жительница Кохтла-Ярве

Союз женщин Эстонии выбрал Матерью года Ульви Вилуметс – маму трех взрослых дочерей и бабушку шестерых внуков. Ульви Вилуметс живет в своем родном городе Кохтла-Ярве и работает в Йыхвиской гимназии руководителем кафедры и учителем эстонского языка как неродного. Читать далее...

Вдрызг пьяная женщина усадила детей в машину и поехала в гости к матери

Сегодня утром полиция в деревне Силлаотса возле Пайде полиция проверяла трезвость водителей. Примерно за два часа были задержаны четыре водителя, употреблявших алкоголь. Читать далее...

В Эстонии несколько десантников армии США попали в больницу