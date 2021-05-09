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Коронавирус: ЕС не будет обновлять контракт с AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca. ФОТО: MAST IRHAM/EPA

Брюссель принял решение не обновлять контракт на поставки в Европейский Союз вакцины Vaxzevria производства британо-шведской компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года, пишет DW.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Еврокомиссия в апреле инициировала юридическую процедуру против AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале 2021 года компания вместо предусмотренных по контракту на предзаказ вакцины 120 миллионов доз поставила всего около 40 миллионов.

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