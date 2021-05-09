Коронавирус: ЕС не будет обновлять контракт с AstraZeneca

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Еврокомиссия в апреле инициировала юридическую процедуру против AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале 2021 года компания вместо предусмотренных по контракту на предзаказ вакцины 120 миллионов доз поставила всего около 40 миллионов.