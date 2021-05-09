Bild назвал «мертвой» сделку по поставкам «Спутник V» в Германию

Переговоры по поставкам «Спутник V» в Германию затягиваются все больше, рассказали источники издания. Россия не сможет поставить вакцину в июне—июле из-за нехватки сырья, сообщили они. «Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить», — пишет издание. В правительственных кругах Германии считают, что это невозможно, «учитывая ситуацию в Индии».