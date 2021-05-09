Вс, 9.05.2021
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Bild назвал «мертвой» сделку по поставкам «Спутник V» в Германию

Вакцина "Спутник V". ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS/Scanpix

Россия не сможет поставить в июне—июле 2021 года в Германию свою вакцину «Спутник V», а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин, пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Bild.

Издание охарактеризовало сделку как «в сущности мертвую».

Переговоры по поставкам «Спутник V» в Германию затягиваются все больше, рассказали источники издания. Россия не сможет поставить вакцину в июне—июле из-за нехватки сырья, сообщили они. «Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить», — пишет издание. В правительственных кругах Германии считают, что это невозможно, «учитывая ситуацию в Индии».

Кроме того, издание сообщает, что требования к процессу согласования европейским регулятором применения «Спутника» на территории ЕС гораздо выше, чем «ожидали в Москве».

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