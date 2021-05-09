Пропал экс-главврач больницы, где лечили Навального
Сотрудники полиции начали поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, предположительно пропавшего на охоте, пишет DW.
Сотрудники полиции начали поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, предположительно пропавшего на охоте, пишет DW.
Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщили российские информагентства. До назначения на пост главы местного Минздрава в ноябре 2020 года Мураховский занимал пост главврача городской клинической больницы скорой медпомощи № 1 (БСМП-1), куда после отравления в августе минувшего года доставили российского оппозиционера Алексея Навального.
В управлении МВД России по Омской области уведомили, что ведутся поиски «жителя Омска 1971 года рождения», который уехал «в лесной массив» с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле. В операции задействованы силы полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается прибытие сотрудников МЧС и волонтеров.
«Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию», - пояснили в МВД.
Между тем сетевое издание «Коммерческие вести» - электронная версия одноименного омского делового еженедельника - сообщило, что «49-летний житель Омска» покинул базу в районе 16.00 по местному времени (13.00 мск) 7 мая. Знакомые вечером, ночью и утром предпринимали самостоятельные попытки поисков. Спустя почти сутки, в 13.50 по местному времени 8 мая (10.50 мск) о происшествии уведомили полицию. В операции задействовали вертолеты.
Как напоминает издание «Общая газета», Мураховский категорически отрицал версию об отравлении Алексея Навального. По словам экс-главврача, оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.
До этого, в течение двух месяцев один за другим скончались два врача, оказывавшие помощь политику после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.
Так, 26 марта умер от последствий перенесенного в декабре 2020 года инсульта 63-летний Рустам Агишев, заведовавший отделением травматологии и ортопедии БСМП-1. До этого, 4 февраля, от сердечного приступа скончался 55-летний замглавврача этой больницы Сергей Максимишин.
В БСМП-1 Омска летом 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального.
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете во время рейса из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева на том этапе, в частности, называла «враньем», «неприкрытой и вредительской ложью» слова главного врача омской больницы Мураховского о нетранспортабельности Алексея Навального. Позднее политик все же был доставлен для лечения в берлинскую клинику «Шарите». Российские власти утверждали, что в Омске врачи обнаружили у Навального хронический панкреатит и не нашли следов отравления.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе «Шарите» провели токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).