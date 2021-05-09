Галерея ⟩ Акция «Бессмертный полк» все-таки состоялась
Шествие "Бессмертного полка" было, по данным полиции, отменено, однако пара десятков человек все-таки решили поучаствовать.
Шествие "Бессмертного полка" было, по данным полиции, отменено, однако пара десятков человек все-таки решили поучаствовать.
По словам репортера Postimees, людей было довольно мало, и полицейские объяснили участникам о важности соблюдать дистанцию.
Ранее организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне сообщил об отмене мероприятия, поскольку в рамках нынешних антиковидных ограничений провести шествие было нереально.
"Главная причина отмены - это забота о здоровье людей. В рамках нынешних антиковидных ограничений провести шествие нереально. Следует трезво смотреть на вещи", - сказал во вторник организатор шествия "Бессмертный полк" Андрей Гончаров.