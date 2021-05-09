Галерея ⟩ Акция «Бессмертный полк» все-таки состоялась

По словам репортера Postimees, людей было довольно мало, и полицейские объяснили участникам о важности соблюдать дистанцию.

Ранее организатор зарегистрированного на 9 мая шествия "Бессмертный полк" в Таллинне сообщил об отмене мероприятия, поскольку в рамках нынешних антиковидных ограничений провести шествие было нереально.