Заболевший в марте Covid-19 Март Сейм не будет участвовать в Олимпиаде в Токио

Отец Алар, тренер Марта Сейма, заявил в радиопередаче на Vikerraadio, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) решила дать отрицательный ответ на просьбу эстонского спортсмена об участии в юниорском чемпионате мира.

«Когда Март заразился коронавирусом, мы попросили IWF дать шанс выступить на чемпионате мира среди юниоров в конце мая. Первоначально предложения вносились, но IWF в итоге дала отрицательный ответ, и у нас больше нет вариантов, как обеспечить четвертый результат».

Четвертые соревнования были необходимы, чтобы быть квалифицированным для игр в Токио. Первоначально Сейчас должен был участвовать в соревнования в России в апреле, но из-за коронавируса был вынужден пропустить Чемпионат Европы.