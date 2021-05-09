Кальюлайд не исключает второго президентского срока или будущего в политике
В интервью "Утро с Ану" президент Керсти Кальюлайд заявила, что она не исключает возможности снова баллотироваться в президенты или уйти в политику, передает ERR.
В интервью "Утро с Ану" президент Керсти Кальюлайд заявила, что она не исключает возможности снова баллотироваться в президенты или уйти в политику, передает ERR.
По словам президента, она считает себя более скромным и мягким человеком, чем могла бы быть на посту президента. «Но это исходит из того, какой была политическая среда эти пять лет».
На вопрос ведущей, возможно ли, что нашего следующего президента будут звать Керсти Кальюлайд, глава государства ответила: «Безусловно».