Эстонские волейболистки начинают борьбу за путевку на чемпионат Европы

Подопечные итальянского тренера Лоренцо Мичелли попали в одну группу со сборными Беларуси и Швейцарии. Из-за коронавируса все матчи пула пройдут в Минске.

В течение ближайших шести дней команды сыграют друг против друга по два раза. Путевку на чемпионат Европы завоюют две лучшие сборные из группы.