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Эстонские волейболистки начинают борьбу за путевку на чемпионат Европы

Женская сборная Эстонии по волейболу. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Женская сборная Эстонии по волейболу в понедельник стартует в квалификации чемпионата Европы, пишет Rus.ERR.

Подопечные итальянского тренера Лоренцо Мичелли попали в одну группу со сборными Беларуси и Швейцарии. Из-за коронавируса все матчи пула пройдут в Минске.

В течение ближайших шести дней команды сыграют друг против друга по два раза. Путевку на чемпионат Европы завоюют две лучшие сборные из группы.

В своем первом матче сборная Эстонии в понедельник вечером сыграет с белорусками.

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