Эстонские волейболистки начинают борьбу за путевку на чемпионат Европы
Женская сборная Эстонии по волейболу в понедельник стартует в квалификации чемпионата Европы, пишет Rus.ERR.
Женская сборная Эстонии по волейболу в понедельник стартует в квалификации чемпионата Европы, пишет Rus.ERR.
Подопечные итальянского тренера Лоренцо Мичелли попали в одну группу со сборными Беларуси и Швейцарии. Из-за коронавируса все матчи пула пройдут в Минске.
В течение ближайших шести дней команды сыграют друг против друга по два раза. Путевку на чемпионат Европы завоюют две лучшие сборные из группы.
В своем первом матче сборная Эстонии в понедельник вечером сыграет с белорусками.