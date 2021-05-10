Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 5%
Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось на 5% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось на 5% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
В общей сложности с 3 по 9 мая было выявлено 2264 новых случая заражения - примерно на 100 меньше, чем неделей ранее.
Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта. Тогда за неделю было выявлено более 10,5 тысяч новых случаев. После этого заболеваемость начала снижаться.
Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется уже восемь недель подряд.