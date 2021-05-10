Пн, 10.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 5%

Носите маску и соблюдайте дистанцию. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees/

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось на 5% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

В общей сложности с 3 по 9 мая было выявлено 2264 новых случая заражения - примерно на 100 меньше, чем неделей ранее.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта. Тогда за неделю было выявлено более 10,5 тысяч новых случаев. После этого заболеваемость начала снижаться.

Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется уже восемь недель подряд.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back