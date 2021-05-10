В Эстонии пройдут открытые инфочасы на тему вакцинации от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что в понедельник, 10 мая, в 14.20 состоится инфочас на эстонском языке, посвященный вакцинации, на котором будет дан обзор текущей ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии. Эксперты сферы здравоохранения ответят на вопросы о вакцинах и об организации вакцинации от COVID-19. Инфочас будет доступен также на эстонском языке жестов, русском и английском языках. Открытый инфочас на русском языке пройдет 12 мая в 14.20, который можно будет посмотреть с синхронным переводом на эстонский язык.

На эстонском инфочасе выступят и ответят на вопросы зрителей руководитель научного совета при правительстве профессор Ирья Лутсар, руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла, член Эстонского союза семейных врачей доктор Арго Лятт, заместитель генерального директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма, вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Инфочас модерирует журналист и ведущий Кристо Элиас.

На русскоязычном инфочасе выступят и ответят на вопросы доктор Наталия Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского университета, руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла, член Эстонского союза семейных врачей доктор Алина Тереп, заведующий отделом инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алексей Неловков, вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Мероприятие модерирует журналист и ведущий Андрей Титов.

У слушателей будет возможность в ходе инфочаса задавать экспертам вопросы через интернет-среду worksup: www.worksup.com, ключевое слово: „vaktsineeri“. Cреда будет доступна для вопросов в начале инфочаса. Также вопросы можно будет задать по телефону: 5451 0950.

Rus.Postimees Покажет прямую трансляцию русскоязычного инфочаса.