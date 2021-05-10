Число прямых авиамаршрутов из Таллинна сократилось. Но есть и хорошая новость
С 10 мая из Таллиннского аэропорта открыто 17 международных направлений, пишет Rus.ERR.
С 10 мая из Таллиннского аэропорта открыто 17 международных направлений, пишет Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Копенгаген и Париж, но появился рейс в Грецию. Линию Таллинн-Афины обслуживает перевозчик Aegean.
На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие зарубежные аэропорты: Амстердам (AirBaltic), Афины (Aegean), Берлин (AirBaltic), Франкфурт (Lufthansa), Харьков (Wizz Air), Хельсинки (Finnair), Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Лондон (АirBaltic), Малага (АirBaltic), Милан (Ryanair), Минск ("Белавиа"), Мюнхен (АirBaltic), Пафос (Ryanair), Рига (Air Baltic), Стокгольм (SAS, АirBaltic) и Варшава (LOT).