Коронавирус выявлен у 199 человек, скончались трое

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 62 человек. В Харьюмаа 45 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 74, в Пярнумаа — 19, в Тартумаа — 16, в Валгамаа — шесть, в Ляэне-Вирумаа — четыре, в Ярва, Пыльва и Рапламаа — по три, в Вырумаа — два, на Сааремаа — один новый случай. На Хийумаа, в Йыгева-, Ляэне-, и Вильяндимаа заражений не выявлено. В случае шести положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 355 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах была открыта 21 новая история болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 290 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 68 лет.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привит 373 391 человек, две дозы вакцины получили 159 560 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 373 391 человек, из которых курс вакцинации завершили 159 560 человек. За сутки были введены 3196 доз. В общей сложности было введено 510 126 доз вакцины.

В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше

С 3 мая на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.

В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 740 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.