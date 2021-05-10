Авиакомпания NyxAir ответила на претензии Языкового департамента

Об этом в своем ответе на обращение Языкового департамента сообщил руководитель предприятия Яанус Ояметс.

"В первую очередь хочу заверить, что на нашем сайте, на котором покупается больше всего билетов, билеты на эстонском языке были доступны с первого дня их продажи", - отметил Ояметс.

В апреле в Языковой департамент обратился клиент авиакомпании, посетовавший на то, что он купил билет на самолет, который был оформлен на английском языке.

После этого гендиректор департамента Ильмар Томуск потребовал от авиакомпании объяснений.