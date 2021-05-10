Пьяная женщина за рулем Opel помяла две машины
В пятницу вечером около 23:00 на Нарвском шоссе в Тарту произошло ДТП, когда пьяный водитель помял свою и еще две машины.
В пятницу вечером около 23:00 на Нарвском шоссе в Тарту произошло ДТП, когда пьяный водитель помял свою и еще две машины.
Управлявшая Opel Vectra женщина сначала въехала в двигавшийся перед ней автомобиль Ford. После удара она не смогла остановить Opel и столкновение произошло уже с ехавшей позади нее машиной.
На место вызвали полицию, у управлявшей Opel женщины была выявлена тяжелая степень опьянения. К счастью, никто не пострадал. Виновницу аварии доставили в вытрезвитель.