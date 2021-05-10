Бывший главврач больницы, в которой лечили Навального, вышел к поисковикам
Глава Минздрава Омской области и в прошлом — глава больницы, в которой лечили Навального, нашелся после трех дней поисков. На связь уехавший в лес министр не выходил с 7 мая.
Глава Минздрава Омской области и в прошлом — глава больницы, в которой лечили Навального, нашелся после трех дней поисков. На связь уехавший в лес министр не выходил с 7 мая.
В Омской области нашли пропавшего 7 мая на охоте главу регионального Минздрава Александра Мураховского. Он сам вышел из леса в районе села Баслы, сообщает Mash. Информацию подтвердила РБК пресс-служба регионального правительства.
«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — сообщили РБК в пресс-службе Правительства Омской области.
Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего связь с ним прервалась. Знакомые сначала пытались сами его найти, но 8 мая наконец сообщили о происшествии в полицию. К поискам министра была подключена полиция, Росгвардия, сотрудники МЧС. Чиновника искали в том числе и с воздуха, с помощью беспилоников. К поискам подключатся волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители.
На пост главы Минздрава Омской области Мураховского назначили в ноябре 2020 года. До этого он занимал пост главврача больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года доставили оппозиционера Алексея Навального с признаками отравления. Муразовский комментировал ситуацию с Навальным для журналистов и неоднократно заявлял, что об отравлении речь не идет. Через несколько дней после поступления в БСМП № 1 Навального вывезли на лечение в берлинский госпиталь «Шарите». Вскоре немецкие специалисты заявили, что выявили у оппозиционера признаки отравления веществом из группы «Новичок».