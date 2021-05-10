Бывший главврач больницы, в которой лечили Навального, вышел к поисковикам

В Омской области нашли пропавшего 7 мая на охоте главу регионального Минздрава Александра Мураховского. Он сам вышел из леса в районе села Баслы, сообщает Mash. Информацию подтвердила РБК пресс-служба регионального правительства.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — сообщили РБК в пресс-службе Правительства Омской области.

Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего связь с ним прервалась. Знакомые сначала пытались сами его найти, но 8 мая наконец сообщили о происшествии в полицию. К поискам министра была подключена полиция, Росгвардия, сотрудники МЧС. Чиновника искали в том числе и с воздуха, с помощью беспилоников. К поискам подключатся волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители.