И внутренняя безопасность, и гособорона под ударом. Те самые полицейские, которые защищали Каю Каллас и Кристьяна Яани от вымышленной опасности госпереворота на демонстрациях против NETS, узнали от начальства, что будут сокращения, и, очевидно, за их счет. Когда прошлой осенью EKRE на переговорах боролась за то, чтобы гособорона получила деньги на ликвидацию пробелов в прибрежной и противовоздушной обороне, тогдашняя оппозиция и СМИ умудрились обвинить нас в желании нанести урон обороноспособности Эстонии. Факт, что мы направили в бюджет дополнительные деньги для конкретных инвестиций, что позволило бы нам ликвидировать самые опасные бреши в нашей самостоятельной обороноспособности.

Правительство изымает деньги из гособороны и непонятно, за счет чего. Самое мистическое при этом, что специалист по гособороне, реформист Антс Лаанеотс называет политику собственной партии поведением пятой колонны. Суровая правда в том, что столь опасной и сложной ситуации с безопасностью, как сейчас, у Эстонии не было в течение всего периода после восстановления независимости. Отменять или замораживать важные с точки зрения сохранения государства оборонные инвестиции, чтобы сэкономить десятки миллионов в ситуации, когда наше долговое бремя так и так вырастет на миллиарды, кажется не глупым или безответственным, а действительно таким, как это называет Лаанеотс.