Хельме: правительство ведет себя, как пятая колонна
Утвержденная правительством бюджетная стратегия вредоносна, безответственна и издевается над людьми, пишет в Postimees бывший министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме.
Утвержденная правительством бюджетная стратегия вредоносна, безответственна и издевается над людьми, пишет в Postimees бывший министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме.
Начать отменять или замораживать оборонные инвестиции, имеющие критическое значение с точки зрения сохранения государства, - поведение пятой колонны, считает Мартин Хельме.
И внутренняя безопасность, и гособорона под ударом. Те самые полицейские, которые защищали Каю Каллас и Кристьяна Яани от вымышленной опасности госпереворота на демонстрациях против NETS, узнали от начальства, что будут сокращения, и, очевидно, за их счет. Когда прошлой осенью EKRE на переговорах боролась за то, чтобы гособорона получила деньги на ликвидацию пробелов в прибрежной и противовоздушной обороне, тогдашняя оппозиция и СМИ умудрились обвинить нас в желании нанести урон обороноспособности Эстонии. Факт, что мы направили в бюджет дополнительные деньги для конкретных инвестиций, что позволило бы нам ликвидировать самые опасные бреши в нашей самостоятельной обороноспособности.