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На территории мечети аль-Акса в Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами в преддверии ожидаемого шествия, приуроченного к очередной годовщине перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны.

Израильская полиция стреляла светошумовыми гранатами по палестинцам, которые бросали камни и другие предметы. ФОТО: Reuters

На территории мечети аль-Акса в Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами в преддверии ожидаемого шествия, приуроченного к очередной годовщине перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны.

За последние три дня сотни палестинцев и более 20 израильских полицейских получили ранения в ходе столкновений возле аль-Аксы - одного из самых почитаемых мест для мусульман. Это святое место и для иудеев, известное как Храмовая гора.

Утром в понедельник сотни палестинцев возобновили столкновения с израильскими силами безопасности, забрасывая их камнями. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Франс-пресс.

По последним данным, в новых столкновениях пострадали не менее 215 палестинцев и несколько полицейских. 153 человек госпитализированы, четверо находятся в критическом состоянии после штурма израильской полицией аль-Аксы, передает "Аль-Джазира".

Ранее телекомпания "Аль-Арабия" сообщала о 80 госпитализированных только во время утренних стычек в понедельник.

В заявлении израильской полиции говорится, что силы безопасности "работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с усилением активности в других районах Старого города".

Звучали опасения, что в понедельник волна насилия усилится в связи с ежегодным шествием в День Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны в 1967 году.

Обычно в этот день участники марша проходят через мусульманские районы. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией. В этом году дата марша совпала с последними днями священного месяца Рамадан.

Архивное фото. ФОТО: Reuters

Ранее израильская полиция решила запретить евреям во время ежегодного марша по случаю Дня Иерусалима посещать территорию, где расположена мечеть.

Волна насилия поднялась после месяца напряженности, связанной с угрозой выселения некоторых палестинских семей из Иерусалима.Верховный суд Израиля в понедельник должен был провести слушание по апелляции более 70 человек, несогласных с решением о выселении в пользу организации еврейских поселенцев в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Заседание было отложено из-за беспорядков.В воскресенье палестинцы в Шейх-Джарре забросали израильскую полицию камнями, полицейские в ответ использовали светошумовые гранаты и водометы. Возле Дамасских ворот Старого города происходили новые стычки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия полиции против палестинских демонстрантов, заявив, что его правительство не позволит радикальным элементам подорвать спокойствие в городе.

Иордания, выступающая в роли хранителя мусульманских святынь в Восточном Иерусалиме, осудила действия израильских сил безопасности.