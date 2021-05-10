Цены на нефть начали расти после кибератаки на трубопровод в США
Мировые цены на нефть повышаются после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, обеспечивающий топливом почти половину населения восточного побережья США.Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник, 10 мая подскочила до $68,69 за баррель - на $0,41 (0,6%) выше цены на время закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 7 мая эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель, пишет Deutsche Welle.