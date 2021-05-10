Цены на нефть начали расти после кибератаки на трубопровод в США

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась до $65,26 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше уровня на время закрытия предыдущей сессии. 7 мая стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Перебои в работе Colonial Pipeline

Кибератака на Colonial Pipeline, совершенная предположительно хакерской группировкой DarkSide с корнями в России, парализовала этот крупнейший в США трубопровод. Его работа в полном объеме все еще не восстановлена. Хакеры требуют от оператора топливопровода выкуп, сумма которого пока неизвестна.

"Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты", - отмечают аналитики ING, на которых ссылается S&P Global Platts.