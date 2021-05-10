В одном из столичных парков появится уличный тренажерный зал
Вo вторник, 11 мая в 11.00 в парке Туви (Суур-Амеэрика, 14а), состоится открытие уличного тренажерного зала, построенного по заказу управы Кесклиннаского района Таллинна.
Вo вторник, 11 мая в 11.00 в парке Туви (Суур-Амеэрика, 14а), состоится открытие уличного тренажерного зала, построенного по заказу управы Кесклиннаского района Таллинна.
Об этом сообщила пресс-служба управы Кесклинна, отметив, что инвентарь зала на открытом воздухе не уступает профессиональным тренажерным залам и подходит для людей всех возрастов. Кроме этого, один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями.
Фирма Inseneriteenused OÜ завершила строительство уличного тренажерного зала за десять дней до установленного срока (15 мая).