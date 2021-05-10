В одном из столичных парков появится уличный тренажерный зал

Об этом сообщила пресс-служба управы Кесклинна, отметив, что инвентарь зала на открытом воздухе не уступает профессиональным тренажерным залам и подходит для людей всех возрастов. Кроме этого, один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями.