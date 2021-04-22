Картина дня: латание бюджетных дыр, незаконное пожертвование и отсутствие короновирусного плана на будущее

Министр: говорить о сокращениях смешно, этого миллиарда евро в реальности у нас не было

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сказала в интервью Postimees, что большую часть предстоящих сокращений придется осуществить из-за того, что предыдущий министр финансов Мартин Хельме оставил в бюджетной стратегии дыру на миллиард.

Дело о незаконном пожертвовании Центристской партии передано в суд

Государственная прокуратура направила сегодня в суд возбужденное летом уголовное дело, в рамках которого расследовалось совершение запрещенного пожертвования в пользу НКО Центристская партия Эстонии. Предъявлено обвинение в совершении запрещенного пожертвования в сумме 50 000 евро и в заключении торгового соглашения с целью, как утверждается, влияния властью. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 199 человек, скончались трое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 199, то есть 6,8% от общего количества. Читать далее...

Хельме: правительство ведет себя, как пятая колонна

Утвержденная правительством бюджетная стратегия вредоносна, безответственна и издевается над людьми, пишет в Postimees бывший министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме.

У министра здравоохранения нет конкретного короновирусного плана на будущее

В случае реализуемого сейчас плана вакцинации предъявляли претензию, что он не был продуман еще весной прошлого года, а нынешнее правительство еще не решило конкретно, что будет осенью со школами, и как пройдет вакцинация в будущем году. Министерство культуры смогло лишь заверить, что все дотации в данной сфере будут выплачиваться и в будущем. Читать далее...

Хельме слово в слово поет в Нарве кремлевскую песню, но что он говорил о "бронзовой ночи"?

Мне до сих пор не удалось увидеть скандальный пилотный номер газеты «Взгляд», только что запущенного партией EKRE регионального партийного издания для Ида-Вирумаа, но уже в нескольких местах довелось прочитать, что на первую полосу этого выпуска — среди прочего — якобы вынесено и высказывание основателя EKRE Марта Хельме, согласно которому, оказывается, в «бронзовую ночь» в апреле 2007 года на улицы Таллинна вышли «простые люди, которые хотели высказать свое мнение», пишет обозреватель Павел Соболев.

Инфаркт работе не помеха: чтобы доказать инвалидность, нужно выжать врача по-максимуму

Еще молодой спортивный мужчина, ранее не имевший никаких болезней и не принимавший ни одного лекарства, в одночасье превратился в человека, который не в состоянии пробежать десяти метров, страдает одышкой и не может уснуть, поскольку опасается умереть во сне, да и просто не может нормально жить. Читать далее...

Суд приговорил 73-летнего растлителя несовершеннолетних к семи годам тюрьмы

Сегодня в Валгаском доме правосудия Тартуского уездного суда 73-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних и в недостойном обращении с ними. Его приговорили к семи годам и двум месяцам тюрьмы. Читать далее...

Каллас о паспорте вакцинации: важна единая норма

На проходившей в минувшие пятницу и субботу неофициальной встрече лидеров Европейского союза, в которой принимала участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас, большая часть разговоров крутилась вокруг справки вакцинации. Говорили о том, какие права дает этот документ своему владельцу? Например, является ли паспорт вакцинации условием, чтобы человек мог отправиться на праздник или наоборот — без паспорта ему туда нельзя. Читать далее...

В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 000 евро

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Читать далее...

Новая неделя может принести в Эстонию рекордную жару