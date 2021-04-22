Картина дня: латание бюджетных дыр, незаконное пожертвование и отсутствие короновирусного плана на будущее
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 мая.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сказала в интервью Postimees, что большую часть предстоящих сокращений придется осуществить из-за того, что предыдущий министр финансов Мартин Хельме оставил в бюджетной стратегии дыру на миллиард.
Государственная прокуратура направила сегодня в суд возбужденное летом уголовное дело, в рамках которого расследовалось совершение запрещенного пожертвования в пользу НКО Центристская партия Эстонии. Предъявлено обвинение в совершении запрещенного пожертвования в сумме 50 000 евро и в заключении торгового соглашения с целью, как утверждается, влияния властью. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 199, то есть 6,8% от общего количества. Читать далее...
Утвержденная правительством бюджетная стратегия вредоносна, безответственна и издевается над людьми, пишет в Postimees бывший министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме.
В случае реализуемого сейчас плана вакцинации предъявляли претензию, что он не был продуман еще весной прошлого года, а нынешнее правительство еще не решило конкретно, что будет осенью со школами, и как пройдет вакцинация в будущем году. Министерство культуры смогло лишь заверить, что все дотации в данной сфере будут выплачиваться и в будущем. Читать далее...
Мне до сих пор не удалось увидеть скандальный пилотный номер газеты «Взгляд», только что запущенного партией EKRE регионального партийного издания для Ида-Вирумаа, но уже в нескольких местах довелось прочитать, что на первую полосу этого выпуска — среди прочего — якобы вынесено и высказывание основателя EKRE Марта Хельме, согласно которому, оказывается, в «бронзовую ночь» в апреле 2007 года на улицы Таллинна вышли «простые люди, которые хотели высказать свое мнение», пишет обозреватель Павел Соболев.
Еще молодой спортивный мужчина, ранее не имевший никаких болезней и не принимавший ни одного лекарства, в одночасье превратился в человека, который не в состоянии пробежать десяти метров, страдает одышкой и не может уснуть, поскольку опасается умереть во сне, да и просто не может нормально жить. Читать далее...
Сегодня в Валгаском доме правосудия Тартуского уездного суда 73-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних и в недостойном обращении с ними. Его приговорили к семи годам и двум месяцам тюрьмы. Читать далее...
На проходившей в минувшие пятницу и субботу неофициальной встрече лидеров Европейского союза, в которой принимала участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас, большая часть разговоров крутилась вокруг справки вакцинации. Говорили о том, какие права дает этот документ своему владельцу? Например, является ли паспорт вакцинации условием, чтобы человек мог отправиться на праздник или наоборот — без паспорта ему туда нельзя. Читать далее...
Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Читать далее...
«С 9 по 14 мая рекорд тепла за все время метеонаблюдений в Таллинне и Тарту оставался в промежутке 24,6–29,5°C: самый свежий рекорд был зарегистрирован в 2013 году и самый поздний — в 1869 году. Поэтому если будет интенсивная жара, то могут родиться новые рекорды, но а если тепло будет умеренным, то придется мириться с 16-21°C. Поживем — увидим», - пишет метеоролог Юри Каменик в своем еженедельном прогнозе для Maa Elu.