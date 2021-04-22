Картина дня: латание бюджетных дыр, незаконное пожертвование и все желающие скоро получат вакцину

Министр: говорить о сокращениях смешно, этого миллиарда евро в реальности у нас не было

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сказала в интервью Postimees, что большую часть предстоящих сокращений придется осуществить из-за того, что предыдущий министр финансов Мартин Хельме оставил в бюджетной стратегии дыру на миллиард.

Дело о незаконном пожертвовании Центристской партии передано в суд

Государственная прокуратура направила сегодня в суд возбужденное летом уголовное дело, в рамках которого расследовалось совершение запрещенного пожертвования в пользу НКО Центристская партия Эстонии. Предъявлено обвинение в совершении запрещенного пожертвования в сумме 50 000 евро и в заключении торгового соглашения с целью, как утверждается, влияния властью. Читать далее...

Решено: с 17 мая вакцину в Эстонии получат все желающие

Рабочая группа по вакцинации решила, что с 17 мая иммунизировать будут всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет. Читать далее...

У министра здравоохранения нет конкретного короновирусного плана на будущее

В случае реализуемого сейчас плана вакцинации предъявляли претензию, что он не был продуман еще весной прошлого года, а нынешнее правительство еще не решило конкретно, что будет осенью со школами, и как пройдет вакцинация в будущем году. Министерство культуры смогло лишь заверить, что все дотации в данной сфере будут выплачиваться и в будущем. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 199 человек, скончались трое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 199, то есть 6,8% от общего количества. Читать далее...

Хельме: правительство ведет себя, как пятая колонна

Утвержденная правительством бюджетная стратегия вредоносна, безответственна и издевается над людьми, пишет в Postimees бывший министр финансов, председатель EKRE Мартин Хельме.

EKRE требует от правительства отправить в отставку главу полиции

Парламентская фракция Консервативной народной партии (EKRE) предлагает правительству Эстонии отправить в отставку гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, который, по их мнению, был пойман на лжи. Читать далее...

Министр внутренних дел вступился за гендиректора полиции

Министр внутренних дел Кристиан Яани подтвердил, что доверяет генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру. «Я убежден, что он действовал честно и в интересах блага эстонского государства и народа», - сказал Яани. Читать далее...

Хельме слово в слово поет в Нарве кремлевскую песню, но что он говорил о "бронзовой ночи"?