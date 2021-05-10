На работника магазина напал агрессивный человек

Вечером в субботу в полицию сообщили, что в волости Мульги в магазине 60-летний мужчина напал на работника. Полиция задержала подозреваемого.

Советник по прессе Лыунаского окружной прокуратуры Мария Гоньяк сказала, что, по предварительным данным, конфликт начался с того, что пришедший в магазин мужчина нарушил правила внутреннего распорядка, а когда работник магазина указал ему на это, он совершил нападение.

«Уголовное производство начато по статье, которая предусматривает ненадлежащее физическое обращение», - сказала Гоньяк.