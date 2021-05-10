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  • Солдат-срочник пытался украсть боеприпасы

Солдат-срочник пытался украсть боеприпасы

Наручники. ФОТО: CC7/ Shutterstock

Караульная служба Вооруженных сил поймала солдата-срочника 2-ой Пехотной бригады при попытке вывезти с территории части большое количество боеприпасов и имитационных средств.

Патроны и имитационные средства нашли в прошлую пятницу вечером в личном автомобиле солдата срочной службы, которую проверили сразу, как возникло подозрение в незаконном обороте боеприпасов.

Для установления обстоятельств Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте военного оружия, его важных частей или боеприпасов, применяемых в военных целях.

Следствием руководит Лыунаская окружная прокуратура.

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