Солдат-срочник пытался украсть боеприпасы
Караульная служба Вооруженных сил поймала солдата-срочника 2-ой Пехотной бригады при попытке вывезти с территории части большое количество боеприпасов и имитационных средств.
Караульная служба Вооруженных сил поймала солдата-срочника 2-ой Пехотной бригады при попытке вывезти с территории части большое количество боеприпасов и имитационных средств.
Патроны и имитационные средства нашли в прошлую пятницу вечером в личном автомобиле солдата срочной службы, которую проверили сразу, как возникло подозрение в незаконном обороте боеприпасов.
Для установления обстоятельств Военная полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте военного оружия, его важных частей или боеприпасов, применяемых в военных целях.
Следствием руководит Лыунаская окружная прокуратура.