Почему у древнеегипетских статуй отбитые носы: истинная причина

Долгие годы это была неразрешимая загадка, которую предлагала исследователям одна из древнейших и самых долговечных цивилизаций в мире.

Даже если вы никогда не интересовались древнеегипетскими скульптурами, можете поверить нам на слово: у многих из них отбиты носы.

На первый взгляд, в отбитых носах древних статуй нет ничего неожиданного: ведь спустя тысячелетия они неизбежно должны разрушаться естественным образом, правда? Однако почему тогда среди них так много и прекрасно сохранившихся экземпляров, у которых тем не менее нос тоже отбит?

Можно предположить, что нос, в конце концов, - выдающаяся деталь, он, так сказать, торчит, он наиболее уязвим, так что если что и должно отламываться первым, то это он.

Но даже если это и так, чем объяснить то, что и такие древнеегипетские художественные работы, как барельефы и картины, тоже несут на себе следы все того же варварского обращения с этой частью тела?

Вопрос этот породил множество гипотез, в том числе и такую спорную (которую до сих пор можно встретить - несмотря на то, что ее несостоятельность вроде бы уже доказана): отбивание и уродование носов на изображениях было коварной попыткой европейских колониалистов уничтожить африканские корни древних египтян.

По мнению экспертов, теория эта ни на чем не основана, хотя бы потому, что носы - далеко не единственное физическое доказательство этих корней. Как считают ученые, империализм, несмотря на его ужасы, не может отвечать и за отбитые носы.

Так что же с ними могло произойти?

Отключить божественное могущество

В настоящее время, если попытаться дать разумный ответ одним словом, то этим словом будет «иконоклазм» (от греческого εικών - изображение, икона и κλαστειν - разбивать), иконоборчество.

И тут мы говорим не о религиозном христианском феномене, известном по временам Византии и протестантской Реформации, когда отрицался культ священных изображений, когда иконы уничтожали, когда преследовали тех, кто перед ними молился.

В нашем, древнеегипетском случае речь идет об иконоборчестве в более широком смысле - о вере в важность уничтожения живописных изображений или разрушения скульптур по мотивам как политическим (вспомним уничтожение статуй Саддама Хусейна американскими солдатами в 2003 году), религиозным (недавний пример - уничтожение бамианских статуй Будды талибами), так и эстетическим (например, отрицая культурное наследие предшествующих периодов).